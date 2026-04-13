Este aceite muy popular en todas las cocinas hace milagros para embellecer el cabello: siempre lo tendrás hidratado

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El constante uso de herramientas de calor (plancha, secador y rizadora), es una de las causas más comunes por la cual se deshidrata y debilita la hebra capilar, debido a que la cutícula se irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede desencadenar la caída del mismo.

De acuerdo a la información divulgada por los expertos en la materia, Instituto Médico Ricart, el estrés también deshidrata el cabello, ya que, el flujo sanguíneo no es frecuente, lo cual afecta a todos los folículos pilosos.

En ese sentido, uno de los ingredientes de cocina más utilizados para regenerar el cabello es el aceite de oliva, gracias a la cantidad de ácidos grasos que posee y las vitaminas hidratan el cabello. Además, previene las puntas abiertas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el aceite de oliva?

Lo ideal es que la persona aplique una cucharada pequeña de aceite de oliva desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Sin embargo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cabello.

En conclusión, para evitar la debilidad del cabello se recomienda que la persona establezca una alimentación rica en vitaminas y minerales, con la finalidad de que el cuero cabelludo se mantenga sano.

Foto cortesía de: freepik

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