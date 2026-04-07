Estos son los días de abril que debes cortar el cabello: Ideales para un rápido crecimiento

Suscríbete a nuestros canales

¿Cada cuánto acostumbras a cortar el cabello? Generalmente las mujeres optan por recurrir a las tijeras cuando el pelo está quebradizo, maltratado o se cae de manera desproporcionada, y esto, aunque no está mal, no debería ser la regla.

Según explica Quique Sánchez, director creativo de Espacio Q y Q-01, para que el cabello se vea más sano y con brillo, lo recomendable es cortar el pelo cada tres o cuatro meses, esto ayuda a sanear aquellas zonas que se deterioran más, como las puntas.

¿Por qué es importante cortar el cabello?

En primer lugar, porque un corte ayuda a mantenerlo sano. Pero, también, córtalo de manera periódica promueve su crecimiento. “El corte permite que el cabello crezca más fuerte y rápido”.

Incluso, cortar el pelo ayuda a mejorar la textura del cabello y eliminar el exceso de peso, facilitando su peinado y durabilidad.

¡Llegó el momento!

Si consideras que es el momento oportuno para realizar el corte de cabello, pero deseas un rápido crecimiento, aprovecha el calendario lunar. Recuerda que la Luna tiene un poderoso efecto sobre el pelo, logrando que crezca más sano y fuerte, o por el contrario, de manera más lenta, comparte Clarín.

En tal sentido, para que el pelo crezca más rápido, córtalo los días 15, 16 y 17 de abril de 2026. Pero si buscas que crezca más fuerte, opta por visitar al peluquero los días 28, 29 y 30 de abril de 2026. En estas fechas, la Luna se encuentra en la fase de Luna nueva o Luna en cuarto creciente.

Cabe acotar que, “Desde primera hora del día 15 hasta las últimas horas de la tarde del 17, puedes conseguir que el pelo crezca rápido yendo a la peluquería”, comparte Lecturas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube