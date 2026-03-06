Evita el quiebre del cabello con esta mascarilla natural rica en vitaminas: el secreto mejor guardado de la alta peluquería a tu alcance

Suscríbete a nuestros canales

La resequedad extrema del cabello es una de las causas más comunes por la cual tiende a debilitarse desde la raíz y de no ser controlado a tiempo con el tratamiento correcto puede generar el quiebre del mismo.

De acuerdo a la información divulgada por Loreal Paris, el uso constante de herramientas de calor y la aplicación de tratamientos químicamente invasivos también causa el quiebre del cabello rápidamente.

Sin embargo, según la información ofrecida por la youtuber Naty Gloss, la mascarilla de leche de coco, aceite de aguacate y aceite de oliva es rica en vitaminas que hidratan el cabello, al tiempo que evitan la caída.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla de medio a puntas y deje actuar el producto durante mínimo 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, para evitar el quiebre del cabello también es necesario que la persona mantenga una alimentación balanceada, rica en vitaminas y minerales que son necesarios para la cutícula capilar.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube