Evita la resequedad de la piel con esta mascarilla natural que puedes preparar en casa a base de café

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El envejecimiento también causa resequedad de la piel, dado que, con el transcurrir de los años las capas de la piel se vuelven más finas, de acuerdo a la información publicada en el portal web Mayo clinic.

Asimismo, la constante exposición al sol es una de las causas principales por las cuales se reseca la piel, ya que, todas sus capas se deshidratan, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar la descamación del órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, la mascarilla de café con aceite de coco es ideal para hidratar la piel, gracias a las propiedades vitamínicas que poseen ambos ingredientes, los cuales suelen estar disponibles en la despensa.

Paso a paso completa preparar la mascarilla de café

Ingredientes

50 gramos de café.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el café y la miel en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y el aceite de oliva, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla de café en la piel

Se sugiere que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que lo más recomendable es que la persona aplique la crema durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, el café es un excelente aliado para la piel, por ello, se sugiere que la persona lo incorpore en su rutina de autocuidado personal.

Foto cortesía de: freepik

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