Experta revela el tiempo necesario para que mascarillas capilares hagan efecto: toma tu reloj y ten paciencia para resultados fabulosos

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El uso de mascarillas capilares debe formar parte de la rutina de belleza, sin importar el tipo de cabello. ¿La razón? Este es un elemento fundamental en la rutina de cuidado del cabello porque ofrecen hidratación, nutrición y reparación profunda que el acondicionador convencional no puede lograr.

Según refiere la Inteligencia Artificial, este producto actúa penetrando intensamente en la fibra capilar para restaurar la salud del pelo desde el interior, siendo esenciales para cabellos secos, dañados, teñidos o maltratados por el calor.

¿Cuándo usar mascarillas capilares?

La frecuencia con la que se deben aplicar las mascarillas capilares depende del estado y las necesidades del cabello, pero la recomendación general es utilizarla de 1 a 2 veces por semana.

Expertos de la línea de productos de belleza Garnier señalan que no hay una respuesta universal en relación a cada cuánto se deben echar estos productos. Sin embargo, sugieren que la frecuencia puede ser semanal, dos veces por semana o incluso tres. “Esto dependerá del estado de tu pelo, de la frecuencia de tus lavados, etc. Los pelos normales pueden necesitar mascarilla una vez por semana, mientras que los más dañados o secos es posible que necesiten de varias aplicaciones en este mismo tiempo”. Es decir, todo va a depender de las necesidades particulares de la melena de cada persona.

¡Efectividad!

Un punto importante a considerar es que las mascarillas capilares no son milagrosas, éstas deben aplicarse de la manera correcta y dejarse actuar el tiempo correcto. Respecto a este último punto, desde Laboratorios Valquer indican que “El tiempo de exposición estándar suele oscilar entre 5 y 20 minutos. Dejarla actuar durante el tiempo recomendado permite que los ingredientes activos penetren profundamente en la fibra capilar, logrando hidratación y suavidad deseadas”.

Por su parte, la peluquera María Roberts explica que para que la mascarilla funcione, “hay que dejarla actuar entre una hora y cuarenta minutos en un moño y sin demasiado producto”, comparte la web Lecturas.

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