Alisar el cabello se ha convertido en un reto para muchas personas, especialmente para aquellas que no tienen una rutina de cuidado capilar establecida, por ende, la raíz suele encresparse con facilidad.

En ese sentido, existe múltiples opciones de productos comerciales para alisar el cabello fácilmente, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el objetivo de evitar la exposición a tratamientos químicamente invasivos.

Por lo tanto, una de las opciones más viables para cumplir con lo antes mencionado es mezclar el cristal de aloe vera con aceite de oliva y agregar el acondicionador capilar de tu preferencia. Posteriormente, deberás aplicar la mezcla en el cabello, dejarla actuar durante 30 minutos y retirarla con abundante agua.

Beneficios del aceite de oliva

Reduce el frizz. Aporta brillo. Controla el encrespamiento.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aloe vera

Hidrata. Suaviza. Evita la caspa.

Cabe destacar, que puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre tu cabello.

Por otra parte, lo más recomendable es establecer hábitos de autocuidado capilar para evitar la resequedad o quiebre de la raíz. En definitiva, si deseas mantener una buena presencia ante el entorno que te rodea cuidar tu cabello es indispensable, dado que cumple un rol fundamental en tu imagen.

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