Fórmula natural a base de café que pigmenta las cejas en menos de 15 minutos: así debes aplicarla para aprovechar su efecto

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La ansiedad y el estrés generan cambios hormonales y de no ser tratados a tiempo con los métodos correctos puede acelerar la despigmentación del vello natural en las cejas, de acuerdo a la información divulgada por Cio salud.

Asimismo, de acuerdo a la información divulgada por Ímpetu BCN, durante el envejecimiento la producción de melanina disminuye, lo cual afecta el color del vello de las cejas.

Por lo tanto, uno de los ingredientes más utilizados es el café gracias a las propiedades que contiene. Además, tiene efectos que ayudan a mejorar la pigmentación de la piel.

¿Cómo preparar el café para pigmentar las cejas?

Lo ideal es mezclarlo con agua, hasta obtener una pasta, la cual deberás aplicar directamente en la zona de las cejas y dejar actuar durante 10 minutos, posteriormente, la retiras con un paño húmedo.

Por otra parte, el aloe vera en combinación con el cacao en polvo es perfecto para teñir las cejas, gracias al efecto de pigmentación que ambos producen en la superficie. Se recomienda que apliques la mezcla en horas de la noche y la dejes actuar durante 10 minutos, posteriormente, podrás retirarla con un paño húmedo y notarás el efecto.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aloe vera para la piel

1- Hidrata.

2- Desmancha.

3- Suaviza.

Cabe destacar, que si tienes la piel excesivamente delicada lo ideal es que antes de aplicar cualquiera de los dos tratamientos anteriormente mencionados consultes a un médico especialista, para evitar cualquier efecto secundario negativo.

En definitiva, el cuidado de las cejas es primordial si deseas lucir un rostro radiante.

Foto cortesía de: freepik

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