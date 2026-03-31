Fórmula natural con manzanilla para nutrir el cuero cabelludo a profundidad: solo necesitas tres ingredientes para prepararla

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La falta de hidratación de la capa protectora es una de las causas más comunes por la cual se quiebra el cabello, al tiempo que aparece el frizz y de no ser controlado a tiempo con el tratamiento capilar correcto se abren las puntas, según la información divulgada por Garnier.

De acuerdo a la información reseñada por Acofarma, el estrés y los cambios hormonales también causan daños en el cabello, por ejemplo, afectan el crecimiento del mismo y aceleran la producción de grasa.

Sin embargo, la mascarilla de manzanilla, maicena y leche, posee propiedades vitamínicas que mantienen el cabello hidratado, al tiempo que combate el frizz y evita la aparición de puntas abiertas, según lo informado por Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios de la manzanilla para el cabello

Alivia la irritación. Controla la grasa. Elimina la caspa.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que la persona debe repetir el referido proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, también es importante destacar, que la alimentación es un factor influyente en las condiciones del cuero cabelludo, al igual que la hidratación, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta saludable, al tiempo que ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

Foto cortesía de: freepik

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