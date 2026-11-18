De acuerdo a la información publicada en el portal web Bioderma, el estrés y la ansiedad también causan deshidratación en la piel, debido a que se alteran las hormonas.

En ese sentido, hidratar la piel es fundamental para evitar que sus capas se debiliten, las cuales están expuestas a múltiples factores que pueden dañarlas, por ejemplo, los rayos solares deshidratan la piel al máximo.

Fórmulas caseras para hidratar la piel

Yogurt y miel: ambos ingredientes cuentan con propiedades que contribuyen a mejorar la textura de la piel. Lo ideal es aplicar esta mezcla una vez al día en horas de la noche, dejarla actuar hasta visualizar que la piel la haya absorbido por completo.

Aloe vera, aguacate y aceite de oliva: esta combinación es una de las favoritas por quienes optan por tener un tratamiento extensivo al momento de cuidar la piel, puesto que, los tres ingredientes cuentan con propiedades que hidratan al máximo todos los tejidos de dicho órgano. Aplica la mezcla una vez al día y esperar que sea absorbida por completo.

Miel y leche: la unión de estos dos hará que tu piel tenga una hidratación profunda de forma inmediata, puedes aplicar esta mezcla una vez al día, en horas de la noche.

Cabe destacar, que lo más recomendable es asistir a un médico especialista en la materia para que este puede determinar si tu piel tiene algún tipo de lesiones y requiere un tratamiento más eficaz, sin necesidad que sea abrasivo para no generar irritaciones en la misma.

En definitiva, mantener un buen cuidado de esta es fundamental para garantizar su luminosidad y textura en el día a día.

Foto cortesía de: freepik

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