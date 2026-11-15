Hidrata el cabello a profundidad con esta mascarilla capilar rica en vitaminas

La falta de vitaminas en el organismo es perjudicial para el cabello, puesto que, se debilita, por ello, lo ideal es que la persona ingiera una dosis de biotina al día, mínimo durante 30 continuos.

Cabe destacar, que cuando el cabello carece de humedad suele encresparse de inmediato, ya que, la raíz está reseca y la capa protectora se irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede generar frizz de medio a puntas, según la información divulgada por The organic republic.

Dato de interés:

El gel de aloe vera en combinación con el aceite de oliva, arroz es ideal para hidratar y alisar el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que nutren el cuero cabelludo desde la raíz hasta las puntas.

Foto cortesía de: freepik

Aportes del aloe vera para el cabello

Controla la caspa.

Fortalece la hebra.

Reduce el frizz.

Beneficios de la biotina

Fortalecimiento capilar.

Activa el sistema nervioso.

Fortalece las uñas.

Tip para aplicar la mascarilla

sugiere que la persona aplique el producto desde la raíz hasta las puntas y lo deje actuar durante 20 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación es uno de los factores más influyentes en el cuero cabelludo, dado que, requiere vitaminas para mantenerse sano y fuerte, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta balanceada, libre de grasas.

En definitiva, para evitar el encrespamiento del cabello lo más recomendable es que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes.

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