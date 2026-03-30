Hidrata el cabello con azúcar y aceite de oliva: guía rápida para preparar la mascarilla en casa

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El uso de productos químicamente invasivos como parte de la rutina de cuidado capilar es una de las causas más comunes por la cual se deshidrata y debilita la capa protectora del cabello, por ende, al no ser controlado a tiempo con los tratamientos correctos se puede generar el frizz desde la raíz hasta las puntas, según la información divulgada por Garnier.

Asimismo, los cambios climáticos y el uso constante de herramientas de calor también pueden causar deshidratación en el cabello, debido al exceso de cambios de temperatura que sufre la raíz, así lo indican los expertos en la materia de acuerdo a la información ofrecida por la referida fuente.

Por lo tanto, la mascarilla de azúcar con aceite de oliva es ideal para hidratar y recuperar el brillo del cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen ambos ingredientes. Además, la azúcar también actúa como exfoliante en el cuero cabelludo, según la información reseñada en Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aceite de oliva para el cabello

Fortalece el folículo capilar. Suaviza la hebra. Aporta brillo.

¿Cómo debes preparar la mascarilla?

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de azúcar.

1 cucharada de aloe vera.

Preparación

Vierte el aceite de oliva y el aloe vera en un recipiente, mezcla hasta que ambos productos se integren en su totalidad. Agrega la azúcar y mezcla los tres productos durante tres minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y mantenlo en la nevera.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el proceso antes mencionado debe realizarse mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para evitar la deshidratación del cabello es fundamental que la persona establezca una rutina de autocuidado capilar que contribuya a lograrlo y con los productos acordes.

Foto cortesía de: freepik

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