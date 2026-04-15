La cosmética sólida es una opción sostenible para el medioambiente: beneficios de las pastillas de jabón para la piel

Suscríbete a nuestros canales

El uso de las pastillas de jabón o barras como también se le conoce, se usaron por años, pero perdieron popularidad frente a los geles y espumas limpiadoras, sin embargo, en la actualidad, están experimentando un fuerte resurgimiento en popularidad, impulsado por la tendencia hacia la sostenibilidad, la reducción de plásticos y la búsqueda de ingredientes naturales, refiere la Inteligencia Artificial.

Gracias a la comodidad, accesibilidad y amplia gama de beneficios para el cuidado de la piel se han vuelto a posicionar en el mercado. Además, son valoradas por ser económicas, duraderas y eficaces para la higiene.

¿Por qué usar pastillas de jabón?

La pastilla de jabón que usaban las abuelas eran un producto sencillo que consistía en mezclar grasa vegetal como el acete de oliva, la mayoría de veces de restos del aceite de cocinar, con sosa cáustica. No obstante, se han modernizado y ahora contienen muchos más agentes hidratantes para restaurar la barrera cutánea, explican expertos en la web Telva.

En tal sentido, la cosmética sólida tiene como beneficio limpiar profundamente, pues al no diluirse con agua tienen mayor eficacia al eliminar la suciedad, el aceite y el maquillaje.

Por otra parte, al no contener ingredientes agresivos como sulfatos o parabenos, son más amigables con la piel, especialmente con las sensibles o secas. Los expertos no recomiendan todos los jabones disponibles en los supermercados.

“Lo más importante es escoger un producto de calidad, que respete la piel y, en caso de padecer algún trastorno cutáneo, hay que dejarse asesorar por un dermatólogo o farmacéutico”, recomienda la dermatóloga Marta Bandini.

Es un producto elaborado con ingredientes hidratantes como manteca de karité, aceite de coco o glicerina, que ayudan a mantener la piel suave y tersa; además, algunos productos de este tipo incorporan ingredientes exfoliantes naturales como avena o café molido, que eliminan las células muertas de la piel y promueven la renovación celular.

Finalmente, y no menos importante, generan menos residuos que los geles y espumas, ya que no requieren envases de plástico. Además, tienen diversos beneficios para el medio ambiente. Las fórmulas suelen ser biodegradables. Por si fuera poco, para su elaboración se utiliza menos agua que en el caso del jabón en formato líquido y sus envoltorios, en general, están libres de plásticos.

Freepik

Beneficios

Las pastillas de jabón son una excelente opción para el cuidado de la piel y el planeta. Ofrecen una limpieza profunda, son más suaves para la piel y son más duraderas que los geles y espumas.

Por los ingredientes naturales que las componen, ayudan a mantener la barrera natural de la piel, evitando la sequedad y la irritación. De igual manera, al no contener detergentes agresivos, son ideales para pieles sensibles y propensas a afecciones como el eczema o la psoriasis.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube