Manicura que enamora: Ideas que combinan diseños, colores y tendencias

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¿Uñas largas o cortas, cuadradas o redondas, con tonos mate o brillantes? Si estás indecisa como llevar la manicura, es comprensible, pues existen muchas opciones disponibles, y, además, cambian de una temporada a otra; incluso, según la fecha que se acerque, pueden tomar un giro diferente.

Por ejemplo, durante las vacaciones de verano es posible que los colores y diseños se ajusten para que las uñas transmitan el ambiente colorido, festivo y playero que muchas féminas aman. Sin embargo, no siempre esto puede adaptarse al día a día y pensando en ello te compartimos algunas ideas que son tendencia y combinan diseños y colores para una manicura que enamora.

¿Cómo es una manicura que enamora?

Aunque como dice el dicho, “entre gustos y colores no hay nada escrito”, una manicura para enamorar combina según refiere la Inteligencia Artificial, tonos románticos como el rojo y el rosa con detalles delicados como corazones, brillo o efectos en relieve.

También se pueden utilizar esmaltes en tono rosa pastel o incluso el blanco tanto mate como nacarado, todo va a depender de que tan clásica o atrevida es la chica que las luzca.

Cabe acotar que, estos diseños no tienen nada que ver con San Valentín, pues pueden funcionar perfectamente en cualquier ocasión, ya que algunas féminas suelen ser de personalidad coqueta o romántica, este estilo se adapta perfectamente a ellas.

Freepik

Toma nota

Una alternativa para lucir una manicura impecable y que enamora es darles a las uñas una forma almendrada para utilizar el final puntiagudo, y realizar un corazón inverso en color rojo, por ejemplo. Y según lo prefieras, puedes mantener el resto de las uñas con esmalte semitransparente o aplicar un tono nude.

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