La pérdida de colágeno es una de las causas más comunes por la cual la piel se deshidrata y se envejece, ya que, todas sus capas se estiran, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas. De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el exceso de rayos solares también es perjudicial para la piel, debido a que la irrita.

Actualmente, el mercado farmacéutico y estético ofrece múltiples tratamientos para hidratar la piel, al tiempo de combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, yogurt y miel, tres ingredientes ricos en vitaminas que nutren todas las capas del órgano más grande del cuerpo.

Beneficios del aloe vera

Hidrata. Suaviza. Desinflama.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar la mascarilla natural?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla una vez al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua. Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la deshidratación y las arrugas la persona debe establecer una rutina de autocuidado con los productos acordes a su tipo de piel.

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