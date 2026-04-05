Melena bajo el sol en los días de playa: guía práctica para proteger tu cabello del mar y el calor

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Ir a la playa es uno de los planes favoritos para desconectar de la rutina y disfrutar del clima cálido. Sin embargo, lo que suele ser un descanso para la mente, puede convertirse en un verdadero castigo para nuestra melena. La combinación de la radiación solar, el viento, la arena y, sobre todo, el salitre del mar, actúa como un agente erosivo que debilita la fibra capilar, dejándola seca y quebradiza.

Muchas personas notan que, tras unos días de exposición, el cabello pierde su brillo natural y se vuelve difícil de desenredar. Esto ocurre porque el agua salada extrae la humedad natural de la hebra, mientras que los rayos UV oxidan el color, especialmente en cabellos teñidos. Por suerte, cuidar la salud capilar en el entorno costero no requiere de productos costosos, sino de constancia y algunos trucos básicos de prevención.

Foto: Freepik

Prevención y cuidados bajo el sol

El primer paso para evitar el daño comienza antes de tocar la arena. Un truco infalible es mojar el cabello con agua dulce en las duchas de la playa antes de entrar al mar. Al estar saturado de agua limpia, el cabello absorberá mucha menos sal y minerales del océano. Además, aplicar un protector solar capilar o un poco de aceite de coco creará una barrera física que impedirá que los agentes externos penetren con agresividad.

Durante la jornada, es fundamental el uso de accesorios. Los sombreros de ala ancha o los pañuelos no solo son complementos de moda, sino que ofrecen una protección mecánica esencial contra el sol directo. Si decides bañarte, lo ideal es recoger el cabello en una trenza floja. Esto evita que los nudos se multipliquen con el oleaje y reduce la rotura al intentar peinarte más tarde.

Al regresar a casa, el aclarado final es el momento más importante. Es vital lavar el cabello con un champú suave para eliminar cualquier rastro de salitre y aplicar una mascarilla hidratante intensiva. Dejar actuar el producto durante diez minutos devolverá la elasticidad perdida. Con estos cuidados básicos, podrás disfrutar de las olas sin sacrificar la suavidad y el brillo de tu melena.

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