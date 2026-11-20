El sérum facial es un producto que forma parte de la rutina de belleza o cuidado del rostro.

Es un tratamiento multiactivo que concentra en su fórmula una gran cantidad de principios activos que actúan en la piel del rostro, cuello y escote. Su función principal es brindar hidratación profunda, pero también aporta luminosidad y hasta ofrece una potente acción antiedad.

¿Quiénes deben usar sérum facial?

Según refiere la Inteligencia Artificial, los expertos recomiendan incorporar este producto como parte una rutina preventiva entre los 20 y los 25 años. En esta etapa, la producción natural de colágeno comienza a disminuir de forma gradual y la piel inicia su proceso de oxidación.

Aunque no hay una regla fija, “este es el inicio del envejecimiento cutáneo, y es entonces cuando el sérum puede prevenir los primeros signos visibles, como las líneas de expresión, la pérdida de luminosidad o la fatiga alrededor de los ojos”.

En otras palabras, este producto se debe incluir en la rutina de cuidado facial a mediados de los 20, cuando la piel empieza a perder luminosidad de forma natural.

Sin embargo, para que cumpla con sus objetivos, es importante saber elegir el adecuado para tu tipo de piel, además de, saber cómo aplicarlo.

¡Toma nota!

La cantidad recomendada de sérum en la mayoría de los casos, oscila entre 2 y 4 gotas. Esta cantidad es suficiente para todo el rostro. No obstante, según tu tipo de piel, aplica la cantidad exacta, pues más no significa mejor.

Si eres de piel grasa o con poros visibles, utiliza dos gotas del producto y extiende en toda la superficie del rostro. En caso de tener piel mixta o normal, basta con aplicar 3 gotas de sérum; mientras que sobre la piel seca o deshidratada se deben utilizar 4 gotas del producto para aportarle la máxima hidratación.

Para aplicarlo, limpia previamente el rostro para ayudar a oxigenar la piel y mejorar el resultado. Aplica gotas en la palma de la mano, evitando así que el gotero toque el rostro, luego reparte el sérum en frente, mejillas y mentón. Extiende con movimientos suaves hasta su completa absorción, y después aplica tu crema hidratante. En la mañana, termina con protector solar.

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