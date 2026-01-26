Mezclar joyas plateadas y doradas: Cómo lograr que se vean bien

Suscríbete a nuestros canales

La mezcla de joyas no siempre ha estado de moda, sin embargo, en la actualidad está totalmente bien visto y hasta está en tendencia combinarlas. Según refiere la Inteligencia Artificial, la antigua regla de no combinar las joyas plateadas y doradas ha quedado atrás, permitiendo un estilo moderno, sofisticado y versátil.

Todo ello es gracias a que la moda siempre está en constante evolución, y una de las tendencias más emocionantes en el mundo de la joyería es la mezcla de metales.

¿Qué joyas mezclar?

Lucir plateado y dorado al mismo tiempo es posible. En la actualidad esta combinación no solo es aceptada sino celebrada, la clave está en aprender cómo mezclarlas, qué piezas combinar y lograr que se vean bien juntas, además, de saber cuándo es adecuado seguir esta tendencia.

Cuando se trata de combinar joyas doradas y plateadas, las posibilidades son infinitas. Sin embargo, hay algunas combinaciones que funcionan particularmente bien: anillos, pulseras, collares, aretes, relojes y otras piezas.

Todos estos accesorios pueden actuar como el punto de unión entre las joyas doradas y plateadas a lucirse en diferentes ocasiones.

¿Cómo lograr que se vean bien?

Esta tendencia moderna de combinar joyas plateadas y doradas aporta versatilidad y estilo, siempre y cuando se realice de manera adecuada.

En tal sentido, la clave para combinarlas con éxito es la cohesión, y partiendo de ello te compartimos algunos consejos para asegurarte de que tus mezclas se vean bien:

1. Mantén un balance: asegúrate de que haya un equilibrio entre las piezas doradas y plateadas. No querrás que un metal domine demasiado sobre el otro. Distribuye las joyas de manera uniforme.

2. Une estilos similares: elige joyas que compartan un estilo similar, ya sea minimalista, bohemio, clásico o moderno. Esto ayuda a que las piezas se complementen entre sí.

3. Usa una pieza mixta: una excelente manera de unir los dos metales es utilizar una pieza que ya combine ambos, como un collar o una pulsera bicolor. Esto puede servir como el "pegamento" que une todo el conjunto.

4. Capas y dimensiones: juega con diferentes longitudes y tamaños para agregar interés visual. Superponer collares largos y cortos, o anillos delgados y gruesos, puede crear un look dinámico.

5. Considera la ocasión: piensa en el contexto en el que vas a usar las joyas. Para ocasiones formales, puede ser mejor mantener el diseño más sutil, mientras que, para eventos casuales, puedes atreverte más con las mezclas.

