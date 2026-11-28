Para las mujeres, la piel es muy importante no solo porque es el órgano más grande del cuerpo y actúa como escudo protector y responde de forma directa a los cambios hormonales, la salud general y bienestar emocional, sino que esta es la carta de presentación.

Lucir una piel saludable es clave porque al verse y sentirse bien, la forma de presentarse al mundo cambia.

¿Cómo cuidar la piel?

Expertos de la Clínica Mayo comparten cinco consejos que te ayudarán a tener una piel saludable.

Uno de ellos es el uso de protector solar diario incluso los días en los que no se expondrán a los rayos solares; también se debe evitar fumar porque este hábito envejece la piel y contribuye a la formación de arrugas.

También aconseja tratar la piel con suavidad, mantener una alimentación saludable y controlar los niveles de estrés.

Por otra parte, es esencial reconocer el tipo de piel para poder ajustar el tratamiento a las características y necesidades particulares. Por ejemplo, el espejo puede mostrar una piel opaca, y no siempre tratarse de una piel deshidratada o seca.

¡No son lo mismo!

Aunque en el espejo tu piel muestre algunas características que coinciden entre los diferentes tipos de piel, es esencial aprender a identificar de qué se trata para poder buscar el tratamiento adecuado.

En tal sentido, una piel seca, es un tipo de piel caracterizada por producir poca grasa de forma natural, por lo que se verá con aspecto opaco, textura áspera y puede presentar descamación.

Mientras que la piel deshidratada es una condición temporal que puede afectar a cualquier tipo de piel. Si quieres saber cómo luce una piel deshidratada, en el espejo verás que está opaca, se sentirá una sensación de tirantez y más seca de lo normal, al punto de incomodar.

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Solución

Una vez logres identificar si tu piel está seca o deshidratada, comienza a tratarla. En el primer caso, necesita hidratación intensa con cremas nutritivas, y otros productos suaves libres de alcohol de manera constante porque es un tipo de piel. Y en el segundo caso, necesitarás hidratación ligera y humectación, apuesta por aplicar suero o crema; y evita agentes que reseque la piel.

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