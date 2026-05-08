Preparación casera con ingredientes económicos: alisa el cabello con esta mascarilla a base de aceite de oliva

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La porosidad del cuero cabelludo al no ser tratada a tiempo con los métodos correctos puede causar el quiebre del cabello rápidamente y más cuando ha estado expuesto a productos químicamente invasivos, de acuerdo a la información divulgada por Ganier.

A su vez, el uso constante de herramientas de calor hace que el cabello se encrespe con facilidad, por ende, lo ideal también es que la persona evite el exceso de rayos solares en la raíz.

Sin embargo, la mascarilla de aloe vera con arroz y aceite de oliva es ideal para nutrir el cabello desde la raíz hasta las puntas, gracias a las propiedades vitamínicas que poseen todos los ingredientes.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

3 cucharadas de aceite de oliva.

25 gramos de arroz cocido.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de oliva en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade el arroz y mezcla todos los ingredientes. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar durante 15 minutos, luego debe retirar el producto con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser repetido mínimo una vez cada quince días, es decir, dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado.

En conclusión, evitar el uso de productos químicamente invasivos y minimizar el uso de herramientas de calor es ideal para mantener el cabello en buenas condiciones.

Foto cortesía de: freepik

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