¿Quieres eliminar las manchas de tu piel? Esta es la fórmula natural a base de bicarbonato que lo hace posible fácil y rápido

Los rayos solares en exceso es un factor perjudicial para la piel, ya que, la irrita, inflama y mancha debido a la deshidratación que se produce en las todas las capas del órgano más grande del cuerpo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, los cambios hormonales también genera la producción de melanina en exceso y puede causar la aparición de manchas en la piel.

Actualmente, existen múltiples tratamientos médicos y productos comerciales que eliminan las manchas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mezcla de bicarbonato con limón, dado que, ambos ingredientes contienen propiedades despigmentantes.

Aprende a preparar la mezcla

Ingredientes

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de agua.

Preparación

1-Vierte el bicarbonato de sodio y el jugo de limón en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes.

3 - Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mezcla

Se sugiere que la persona aplique la mezcla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el proceso antes mencionado debe ser realizado mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar las manchas en la piel la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

