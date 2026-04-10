Repara las puntas abiertas: aplica en casa esta milagrosa fórmula natural a base de aceite de argán

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El uso excesivo de herramientas de calor tales como: plancha, rizadora y secador es una de las causas más frecuentes por la cual se debilita el cabello, desde la raíz hasta las puntas, debido al maltrato por cambio de temperatura que sufre la capa protectora.

De acuerdo a la información ofrecida por Garnier, lavarse el cabello más de tres veces a la semana también causa daños en las puntas, dado que,

Sin embargo, la mascarilla de aloe vera, aceite de argán y miel, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan el cabello a profundidad.

Foto cortesía de: pixabay

Paso a paso para preparar la mezcla

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de argán.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el aloe vera y el aceite de argán en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la miel y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio, desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto mínimo durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser repetido mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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