Revitaliza, sella y equilibra tu cabello con un spa casero: solo necesitas tres ingredientes

La combinación de vinagre de manzana, miel y aceite de oliva constituye uno de los tratamientos capilares naturales más potentes, equilibrados y completos que existen para devolverle la vitalidad a cualquier tipo de melena.

En primer lugar, el vinagre de manzana actúa como el regulador ideal del pH capilar, es capaz de cerrar y alisar de manera óptima la cutícula del cabello.

Por su parte, la miel aporta una intensa acción humectante, nutritiva y emoliente. Al ser un humectante natural por excelencia, tiene la capacidad única de atraer y retener la humedad del ambiente directamente en el interior de la fibra capilar.

Asimismo, el aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados y en vitaminas antioxidantes E y K, este líquido penetra profundamente en la hebra capilar para reparar las puntas abiertas, devolver la flexibilidad perdida y proteger el cabello frente a las agresiones externas diarias como la contaminación ambiental y la radiación solar.

¿Cuántas veces a la semana debes aplicar el tratamiento?

Lo ideal es que el tratamiento se aplique mínimo dos veces a la semana, con el cabello sucio y se deje actuar durante 30 minutos, luego deberá ser retirado con abundante agua.

En definitiva, dicho tratamiento es una alternativa económica y profundamente eficaz para quienes desean lucir una melena deslumbrante, fuerte y llena de vitalidad de forma completamente natural, demostrando que el cuidado capilar de alta calidad puede nacer directamente de la despensa del hogar.

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