Rizos bellos y saludables: esta es la tendencia en colores que se impone en el mundo y no daña tu cabello

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Generalmente la tendencia en colores para teñir el cabello varía cada temporada (primavera/verano y otoño/invierno), sin embargo, pueden ser cambios muy sutiles; mientras que los cambios drásticos se dan cada 1 o 2 años aproximadamente, impulsadas por redes sociales y pasarelas, refiere la Inteligencia Artificial.

La tendencia actual se centra en tonos naturales, cálidos y de bajo mantenimiento, destacando el castaño frío, cobrizos vibrantes, tonos cereza y rubios luminosos como el miel.

¿Cuántas veces se puede teñir el cabello?

Los profesionales recomiendan esperar entre 6 y 8 semanas entre una coloración y otra. “El sentido común parece decir que cuánto más tiempo esperes, mejor para tu pelo, pues se encontrará más fuerte y recuperado al recibir el siguiente tinte”, refieren la web de Garnier, expertos en productos de belleza.

Además, acotan que también se debe tener en cuenta el crecimiento y el estado del pelo, para garantizar la duración del color y sobre todo cuidar la salud capilar.

De igual manera, es importante considerar el tipo de cabello, pues teñir el pelo rizado conlleva riesgos significativos debido a su estructura naturalmente seca y frágil, por lo que se recomienda teñir las raíces cada 6 a 8 semanas, y evitar la sobrepigmentación.

Más natural

Si tienes el cabello rizado y deseas probar más colores, no te cohíbas por el temor a alterar la forma natural del rizo o por un posible quiebre, opta por los tintes ayurvédicos; es decir, por coloraciones 100% vegetales basados en hierbas como henna, índigo, amla o bhringaj. Estos productos fortalecen, aportan brillo y volumen al cabello mientras cuidan el cuero cabelludo.

Según Natalia Millor, experta en rizos, “los tintes ayurvédicos transforman el pelo rizado. Si los aplicas bien, lo fortalecen, le dan brillo y ayudan a definir el rizo”, comparte Cuerpo Mente.

¿A qué se debe su efectividad? Estos tintes se basan en la liberación de pigmentos vegetales que se adhieren a la fibra capilar y no solo aportan color, también generan un recubrimiento que mejora la apariencia del cabello sin alterar la estructura interna.

Cabe acotar que, estos tintes naturales no pueden aclarar el color base y los resultados pueden variar en función del color natural del pelo de cada persona, por lo que se recomienda siempre realizar una prueba en un pequeño mechón antes de proceder en toda la melena.

Freepik

¿Qué colores se obtienen?

Los tintes ayurvédicos ofrecen una amplia gama de colores naturales basados en tonos tierra, castaños, cobrizos y negros.

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