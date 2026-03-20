¿Se puede mantener el color y el brillo al cabello recién teñido?: aquí te revelamos los secretos de estilistas profesionales para aplicarlos en casa

Suscríbete a nuestros canales

Un cabello recién teñido luce espectacular, pero requiere de muchos cuidados para mantener el color y el brillo tras cada lavada.

Someter el pelo a químicos puede dejarlo seco y poroso, especialmente si incluye decoloración o cambio de tono drástico, por lo que conviene realizar constantes tratamientos para que recupere su aspecto, suavidad y brillo sin perder el color.

¿Qué hacer para mantener el color en el cabello recién teñido?

Comparte la web Mejor con Salud que “el tinte abre la cutícula del cabello para depositar el color, y aunque la cutícula vuelve a cerrarse parcialmente, queda más elevada que antes. Esto hace que el cabello se sienta áspero y pierda brillo porque la luz no se refleja uniformemente en una superficie irregular. El acondicionador ayuda a alisar la cutícula y a sellar la hidratación”.

En tal sentido, la recomendación es utilizar acondicionadores y mascarillas con regularidad para hidratar y reparar el pelo. También se puede recurrir a aceites o serum, los cuales aportan brillo temporal, y para ello, solo basta aplicar en pequeñas cantidades.

Además, conviene espaciar los lavados a cada 2 o 3 días, y utilizar champú suave y agua tibia, no caliente.

“Aplica el champú principalmente en el cuero cabelludo, donde se acumula la grasa. El largo del cabello se limpia con la espuma que baja al aclarar, no necesitas frotar champú directamente en las puntas porque esto las reseca más”.

Hablan los expertos

Según los expertos, “La primera regla para que tu color y tinte duren es preparar el cabello antes de teñirlo. Lo que debes hacer hidratar a fondo. Si las cutículas están dañadas, es lógico que el color no se fije al máximo. Si, por el contrario, están cerradas y el cabello está sano, cualquier tratamiento (desde la coloración hasta el peinado) rendirá mejor. Una mascarilla hidratante y nutritiva es siempre una buena idea, no solo después de la coloración, incluso antes.

Los productos hidratantes y respetuosos con el color desempeñan un papel fundamental en la conservación del tono en el cabello comparte Vogue. A lo que subraya el colorista y cofundador del salón de belleza Beyon Beauty de Mubai que, “Hay muchas cosas que contribuyen a que el color se desvanezca, así que hay que tener un cuidado especial. Los productos sin sulfatos prolongarán la vida del color, ya que la opción alternativa provoca la pérdida prematura del color, la sequedad y la descamación”.

El experto también comparte que se deben evitar los champús clarificantes o detox; mientras que las puntas y zonas medias se deben tratar con acondicionadores hidratantes durante cinco minutos.

De igual manera, es esencial cuidar la temperatura del agua. Al lavar el cabello opta por utilizar agua tibia y, si puedes, finaliza el aclarado con un chorro de agua fría para sellar la cutícula, aportar más brillo al pelo y proteger el color.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube