El cabello decolorado debe mantenerse hidratado para evitar el quiebre de la raíz y daños de medio a puntas, dado que, el proceso para aclararlo es químicamente invasivo. Cabe destacar, que el constante uso de la plancha o secador en exceso también es perjudicial para el cabello decolorado, debido a que lo reseca por completo, según la información divulgada por Lapoupee.

En ese sentido, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

Beneficios del aloe vera

Hidrata. Suaviza. Reduce la aparición de caspa.

El gel de aloe vera también puede ser aplicado sin necesidad de mezclarlo con otros ingredientes, con el cabello sucio y dejarlo actuar durante 30 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua fría.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

Viisita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube