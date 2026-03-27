¡Sin ir a la peluquería! Alisa tu cabello sin necesidad de químicos: mezcla aloe vera con este ingrediente de cocina

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Cuando el cabello carece de humedad suele encresparse de inmediato, ya que, la raíz está reseca y la capa protectora se irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede generar frizz de medio a puntas, según la información divulgada por The organic republic.

En ese contexto, según la información ofrecida por Garnier, el uso excesivo de herramientas de calor: plancha, secador o rizadora, también generan frizz y encrespamiento, debido al calor que recibe la raíz.

Sin embargo, el gel de aloe vera en combinación con el aceite de oliva es ideal para hidratar y alisar el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que nutren el cuero cabelludo desde la raíz hasta las puntas.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aloe vera para el cabello

Controla la caspa. Fortalece la hebra. Reduce el frizz.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique el producto desde la raíz hasta las puntas y lo deje actuar durante 20 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que la alimentación es uno de los factores más influyentes en el cuero cabelludo, dado que, requiere vitaminas para mantenerse sano y fuerte, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta balanceada, libre de grasas.

En conclusión, para evitar el encrespamiento del cabello lo más recomendable es que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes.

Foto cortesía de: freepik

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