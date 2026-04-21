¡Sin tratamientos invasivos! Esta es la crema hidratante que puedes preparar en casa para combatir las arrugas: así debes aplicarla

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La alimentación es uno de los factores que más influye en la piel, ya que, requiere mantenerse nutrida, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales, con la finalidad de mantener firma al órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, según la información divulgada por la Clínica mayo, la piel puede irritarse por el exceso de rayos solares, el estrés y el uso de productos químicamente invasivos.

Sin embargo, el gel de aloe vera en combinación con el arroz contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel a profundidad, al tiempo que estimulan la producción de colágeno, de acuerdo a la información divulgada por Redcliffel abs.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar la crema

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada arroz cocido.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el arroz y une todos los ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvala en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Se sugiere que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

En conclusión, para evitar las arrugas la persona debe implementar una rutina de autocuidado para la piel y mínimo debería realizarse un chequeo dermatológico durante año.

Foto cortesía de: freepik

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