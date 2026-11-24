Si buscas suavidad y reparar el cabello, incluir el aceite de coco en tu rutina de belleza y cuidado capilar puede ayudarte siempre y cuando, se adapte a tu tipo de pelo y se aplique de la manera correcta.

Según refiere la Inteligencia Artificial, este aceite funciona mejor en el cabello seco, rizado, crespo, poroso o dañado (por calor, tintes o químicos).

¿Por qué usar aceite de coco en el cabello?

Expertos en el cuidado capilar señalan que este aceite es denso y ayuda a controlar el frizz, reducir la rotura y sellar la fibra capilar, especialmente de medios a puntas.

“Puede ayudar a suavizar el tacto, controlar el encrespamiento y proteger los largos. Además, no repara por sí solo un cabello dañado y, mal dosificado, puede apelmazar el pelo fino o el cabello graso”.

Por otra parte, aplicarlo reduce la pérdida de proteínas de la fibra capilar y ayuda a controlar el encrespamiento, da brillo, hidrata el cuero cabelludo y lo hace más resistente. También, el uso de manera adecuada del aceite de coco mejora la melena porque:

1. Acondiciona a fondo el cabello disminuyendo los nudos.

2. Acelera el crecimiento del pelo.

3. Ayuda a combatir la caspa.

4. Protege el cabello de daños ambientales.

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¿Cómo se usa?

Este producto se usa principalmente como tratamiento prelavado o mascarilla nutritiva de medios a puntas. “Tienes que aplicarlo antes de lavarte el cabello, dejarlo actuar durante al menos 30 minutos (pero varias horas, si no toda la noche es lo ideal), y luego proceder a con el shampoo. Preferiblemente dos champús, para estar seguro de haber eliminado bien el exceso de producto, comparte Vogue.

Otro punto a considerar es que lo ideal es que antes de aplicarlo lo pongas a calentar un poco a baño María, y una vez derretido y tibio, aplicar Enel cuero cabelludo con la punta de los dedos; también puedes utilizar un peine para distribuir mejor el producto. Luego envolver con una toalla o gorro de baño, dejar actuar mínimo 30 minutos, y transcurrido el tiempo, lavar y enjuagar bien.

Calentar el aceite facilita su aplicación, pues mejora la distribución e incluso ayuda a penetrar mejor en la fibra capilar. ¿La razón? “El calor del aceite abre la cutícula y permite que el aceite penetre y se absorba en el tallo capilar. Esto nutre el cabello de forma más profunda y completa que un tratamiento con aceite convencional”.

Cabe acotar que, el producto debe estar tibio al aplicarlo, jamás caliente, porque puedes quemar y poner en riesgo la salud del cuero cabelludo.

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