El término champú sin sal se popularizó según refiere la Inteligencia Artificial a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, impulsado por la llegada y auge de los tratamientos de alisado permanente y queratina.

Es decir, es un producto que debe ser utilizado principalmente por personas que se han sometido a tratamientos químicos, o que tienen cabello seco, dañado o un cuero cabelludo sensible.

¿Por qué se recomienda el uso de champú sin sal?

Este producto como cualquier otro champú sirve para limpiar el cabello, pero con la peculiaridad de hacerlo de forma suave, sin eliminar los aceites naturales del cuero cabelludo, y, además, ayuda a mantener la hidratación y a reducir el encrespamiento del pelo.

De igual manera, el uso de champú sin sal luego de teñirse el cabello favorece la vida útil de la tintura, es decir, este es un producto que favorece la prolongación del color, y al mismo tiempo restaura y protege las fibras capilares, gracias a que este tipo de champú es menos agresivo al momento de limpiar el cabello.

No obstante, si eres de cabello graso, debes descartar su uso, porque para poder eliminar el exceso de grasa se requiere un champú de limpieza profunda.

¡Ten presente!

Incorporar este producto en la rutina de cuidado capilar es beneficioso en algunos tipos de cabello, como, por ejemplo, los que han sido sometidos a tratamientos químicos, pues la sal se usa en los champús normales como espesante, pero pueden resecar la fibra capilar y con ello terminar dañando más el pelo tratado químicamente.

En otras palabras, el champú sin sal suele ser mejor para la mayoría de las personas porque es más suave, hidrata más y protege el cabello a largo plazo.

Sin embargo, si tienes el cabello graso o un cabello virgen (sin tintes ni alisados) y fuerte, puedes optar por un champú tradicional.

En conclusión, la clave al momento de elegir el champú que más favorece a la salud capilar dependerá en gran medida del tipo de cabello y de los tratamientos previos a los que se ha sometido la melena.

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