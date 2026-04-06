Cero pantallas: así fue el experimento que buscó recuperar la vida fuera de las redes sociales

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En la actualidad, la integración de la tecnología en la vida cotidiana ha alcanzado niveles sin precedentes, transformando la manera en que las nuevas generaciones interactúan con su entorno.

Mientras que la era digital ofrece herramientas de conocimiento infinitas, también plantea interrogantes sobre el impacto del uso temprano de dispositivos móviles en la salud mental y el desarrollo social. Ante esta realidad, diversas voces han comenzado a proponer alternativas que permitan un equilibrio saludable entre el mundo virtual y el presencial.

Foto: Freepik

El reto de postergar el primer smartphone

En la localidad de Greystones, Irlanda, un innovador proyecto comunitario ha logrado que siete de cada diez familias se comprometan a no entregar teléfonos inteligentes a sus hijos hasta que alcancen la adolescencia.

Esta iniciativa surge como una respuesta colectiva para frenar la presión social que sienten los niños al ver que sus pares poseen dispositivos propios. Según Rachel Harper, directora de una escuela local y una de las impulsoras, el objetivo es evitar que la infancia se vea reducida a una pantalla antes de tiempo.

El experimento no busca prohibir la tecnología, sino retrasar su acceso para permitir que los jóvenes desarrollen habilidades sociales y de atención en el mundo real. Algunos adolescentes que participan en la iniciativa expresan su satisfacción al estar libres de la "adicción" que pueden generar las redes sociales, prefiriendo dedicar su tiempo a actividades físicas o encuentros cara a cara.

Los expertos locales coinciden en que abordar este problema de manera grupal es la clave del éxito, ya que reduce el sentimiento de exclusión entre los menores.

Este modelo ha captado la atención de otras regiones y legisladores, quienes ven en la acción comunitaria una solución más efectiva que las restricciones individuales. La propuesta subraya que, aunque internet es un espacio de socialización, la supervisión y el acompañamiento familiar son indispensables para que el crecimiento digital no desplace los espacios de juego y conversación genuina.

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