Adriana Von Büren: Quiero educar para que las personas aprendan y se sientan más atraídas a apreciar el trabajo que estamos haciendo aquí en Venezuela

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Adriana Von Büren, es músico, Licenciada en Comunicación Social y periodista cultural del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. También, decidió unir la disciplina del violín con la estrategia comunicacional. Tras 15 años en las filas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ha estado bajo la batuta de maestros como Gustavo Dudamel. Hoy en día, trabaja arduamente para posicionar la cultura venezolana como un motor de desarrollo nacional y social. Uno de sus mayores deseos es formar generaciones llenas de amor por lo nuestro.

Z3D: ¿A qué edad te enamoraste de la música?

AV: Mi amor por la música nació conmigo. Vengo de una casa donde mi papá y algunos miembros de mi familia son músicos. La música siempre estuvo intrínseca en mi crianza. Estoy segura de que amé la música desde mis primeros años. Una de mis metas, la que me inspiró a estudiar violín, fue haber visto a la Orquesta Nacional Infantil. En aquella época viajaban algunas veces al año representando al país y yo quería estar allí. Así que eso me impulsó a lograr esa meta más adelante.

Z3D: Como mamá, ¿cuál es la fórmula que empleas para que tus hijos crezcan amando sus raíces?

AV: Es uno de mis de mis principales objetivos. Quiero niños que crezcan amando, no solamente la música de su país, sino también lo que significa ser venezolano. Una de las cosas que hago es enseñarles su país. Empiezo por el lado patriótico, enseñándoles los símbolos patrios, la música y enseñándolos a cuidar. No solo a su país, sino a ser ciudadanos cuidadosos.

Z3D: ¿Cómo se logra narrar el éxito de un niño con la misma fuerza que el debut de un gran director?

AV: Tiene que nacer del sentimiento de orgullo, asombro y admiración. Al narrarlo de esa forma, puedes transmitir ese mismo efecto en las personas que te están leyendo, siguiendo o escuchando. Alguien que está haciendo algo maravilloso por la música y llevando nuestra bandera en alto, siempre va a tener una narración emotiva y llena de orgullo de mi parte.

Z3D: Eres periodista cultural, ¿de qué manera definirías ese rol dentro de tu carrera?

AV: Desde muy joven, me sentí atraída e identificada con el periodismo. Estando más pequeña, no tenía idea de que más adelante sería periodista de la fuente cultural. Cuando entendí que este era mi nicho, se convirtió en un sueño hecho realidad. Siempre me ha gustado comunicar y contar mis experiencias con la finalidad de que otras personas se sientan también inspiradas. Al descubrir que el periodismo cultural sería el medio para trabajar por mi país me sentí emocionada.

Z3D: A través de las comunicaciones has contribuido con la creación de espectáculos fuera de serie, ¿en qué te fijas antes de aceptar un nuevo reto creativo?

AV: Trato de que sean espectáculos con arraigo cultural. Que dejen una enseñanza sobre la cultura venezolana. También quiero educar para que las personas aprendan y se sientan más atraídas a apreciar el trabajo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Especialmente, en materia orquestal. Se está haciendo un trabajo muy importante. Así que, en lo posible, trato de que sea así.

Z3D: Se cree que la música académica es para grupos reducidos. ¿Qué herramientas usas para romper ese mito?

AV: Al formar parte del sistema durante tanto tiempo, he aprendido a ser vocera de esta filosofía. La música académica también puede ser para todos. Además, la práctica colectiva enseña muchísimos valores humanos, al igual que lo hacen los deportes. La música académica está mucho más cerca de nosotros, de lo que la gente cree. A veces se le coloca una cruz por desconocimiento. Al acercarte ves que no estamos tan alejados de ella.

Z3D: ¿Qué proyecto personal te falta por cumplir?

AV: Tengo muchos que están empezando a gestarse y con los que tengo mucha ilusión de trabajar. Por supuesto, equilibrando mi tiempo con la maternidad, que ahora es mi prioridad. Van desde grabar un disco como violinista, hasta hacer un festival de música o de cultura venezolana. Que pueda ser disfrutado por muchos turistas. Además de ser parte del llamado del turismo y de la economía extranjera a nuestro país.

Preguntas rápidas

- Tu mayor admiración es para…

Como mujer: mi madre, Nidia.

Como músico y visionario: Maestro José Antonio Abreu.

Como violinista: admiro a muchos músicos y violinistas por distintas razones, pero como instrumentista tengo una profunda admiración por Jorge Glem.

- Una entrevista que te dejó sin palabras.

Me hace muy feliz conversar con maestros de la música tradicional venezolana como Henry Martínez o Miguel Delgado Estévez.

- País en el que sueñas presentarte.

Sueño con tener éxito con mi proyecto dentro de Venezuela. Entonces sueño que sea aquí.

- Instrumento que quieres aprender a tocar.

Piano.

- Canción venezolana preferida.

Tonada de Luna Llena - Simón Díaz.

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @adrivonburen

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