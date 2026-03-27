Vicenzo Ferro Pucci: La música se interpreta y se siente

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En la actualidad, muchos son los niños y jóvenes que disfrutan de su tiempo libre entre los juegos, la tecnología y las redes sociales; mientras que otros, sin dejar de lado estas vivencias, se concentran en seguir preparándose más allá de lo académico.

Tal es el caso de Vicenzo Ferro Pucci quien con apenas 12 años sabe tocar instrumentos como piano y guitarra, además, posee una calidad vocal impresionante.

Vicenzo, quien ha cautivado a muchos desde sus redes sociales por sus perfectas interpretaciones, es según sus padres “un niño normal y corriente, como cualquiera”, que cursa sexto grado en un colegio regular y clases de música en el conservatorio, con el objeto de prepararse en esta disciplina artística que ha sido de su interés desde muy pequeño. Y para contarnos más detalles de su preparación, lo tenemos en exclusiva para Zona 3D.

Z3D: ¿cómo iniciaste en la música?

VF: Desde muy chiquito como a los 2 años empecé con el xilófono y a mis 3 años inicié con la batería. Después, a mis 7 años, quise iniciar con el teclado, pero también inicié con el canto, piano y guitarra.

Z3D: ¿Tienes algún familiar que por herencia te haya llevado a incursionar en la música?

VF: En realidad no hay ningún familiar que me haya incitado a iniciarme en la música. La única persona así que yo no la conocí, fue mi abuelo materno Alessandro Pucci, quien falleció a los 33 años. Él estudió conservatorio de piano y también tocaba guitarra.

Z3D: ¿Qué quisieras estudiar en la universidad y por qué?

VF: Me gustaría ver si puedo llegar a algún lugar lejos con la música, pero también para cuando esté en universidad, me gustaría estudiar ingeniería civil, porque mi papá estudió esa carrera y de lo que me ha dicho, me parece una carrera muy interesante.

Z3D: ¿Cómo haces para dedicarle tiempo a la música, a los estudios y a la recreación?

VF: En la semana realizo mis tareas y estudio para los exámenes del colegio, luego trato de estudiar para mis cosas musicales, y el fin de semana es donde más puedo jugar con mis amiguitos.

Z3D: ¿Qué te gusta más, cantar o tocar instrumentos?

VF: Me he acompañado con todos los instrumentos que toco; así que yo creo que es algo fundamental. Todos me sirven para acompañarme con mi voz, y tocando, lo que es algo muy bonito. Ambos se complementan.

David Urdaneta

Z3D: Si te tocara decidirte por alguno ¿qué preferirías?

VF: No sé, los dos me gustan mucho.

Z3D: A nivel de tus estudios, ¿qué materia es la que más te gusta y cuál es la que te cuesta un poco más?

VF: La que más me gusta es matemática, es interesante. Y no hay ninguna materia en la que me vaya mal y tampoco que no me guste el contenido que se da. En realidad, no hay ninguna materia que me pueda molestar. Todos los temas son interesantes.

Z3D: ¿A quién admiras a nivel musical?

VF: A las personas que más admiro son principalmente cantantes como Franco de Vita, Luis Miguel y cantantes italianos como Jovanotti.

Z3D: ¿Con quién quisieras compartir un escenario?

VF: Me gustaría mucho conocer y compartir escenario con Franco de Vita.

Z3D: ¿Te atreverías a cantar otro género que no sea una balada?

VF: Si, depende del contexto, de la letra y también depende de qué instrumentos contenga, cuál sea el ritmo y el sonido que dé, porque también la música se interpreta y se siente.

David Urdaneta

Z3D: ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en el conservatorio?

VF: Lo que me gusta del conservatorio es que aprendo más detalladamente de los instrumentos. La práctica hace que cada vez mejore más mi habilidad con los instrumentos. También me gusta porque me están dando lenguajes de música para que aprenda a leer partituras.

Z3D: ¿Te gustaría formar parte de la Orquesta Sinfónica?

VF: Sí, me gustaría mucho, pero principalmente me gustaría cantar y estar acompañado de la Orquesta.

Z3D: ¿Sabes bailar?

VF: Yo creo que eso no es lo mío. No es que no se me dé, pero no es un don que yo tenga, pero puedo bromear e intentarlo con mis amigos en una fiesta.

Z3D: ¿Qué opinas sobre el bullying?

VF: A mí nunca me han hecho bullying por mis proyectos personales. Además, hay compañeros que no saben que estoy en esto de la música, como hay otros que sí saben, pero nunca me han hablado de ello y juego igualito con ellos.

Pero, me parece que el bullying es algo feo y desagradable.

Z3D: ¿Qué le dirías a los niños que como tú quieren hacer una carrera a nivel musical?

VF: Que persigan sus metas, que todo es posible. Con esfuerzo, dedicación y disciplina todo se puede.

Fotos David Urdaneta

Video Juan Carlos Cotua

Coordenadas @vincenzoferro18

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