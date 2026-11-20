En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, este año es el próximo 26 de noviembre. Generalmente esta festividad se centra en una cena familiar con el objeto de agradecer el año transcurrido, por todo lo que ha logrado y por su familia.

Dicha celebración se ha extendido, y en la actualidad, algunos venezolanos que estuvieron en tierras norteamericanas y ahora están de regreso comienzan a celebrarlo, si es tu caso, te compartimos algunas recetas para que celebres con toque venezolano.

Puré de auyama

Ingredientes

- Auyama (1/2)

- Cebolla picadita (1)

- Pimentón rojo picadito (1)

- Tomate picadito (1)

- Apio picadito (2 tallos)

- Ajos machacados (2)

- Cilantro picadito (al gusto)

- Salsa brava ají pique (al gusto)

- Pasta tomate (1 cucharada)

- Cubito

- Salsa brava (ají picante)

- Sal

Preparación

1. Pelar y picar en cuadros la auyama, cocinar en poca agua con sal, apenas esté blando hacerlo puré.

2. En una sartén sofreír todas las verduras mencionadas condimentar con: cubito, sal, salsa brava (ají picante).

3. Una vez estén las verduras cocidas, añadir un poco de agua donde se cocinó la auyama.

4. Incorporar el puré de auyama al sofrito y revolver todo junto. Rectificar sazón.

5. Dejar en bajito hasta que el puré se seque.

6. Decorar con cilantro picadito y servir.

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Pernil

Ingredientes

- Pernil (1 paleta de cerdo de 3,2 kilos aproximadamente)

- Limón (1)

- Sal (2 cucharaditas)

Para el adobo:

- Cebolla grande (1)

- Ajo (8 dientes)

- Aceite (1/4 taza)

- Vinagre balsámico o de vino (3 cucharadas)

- Salsa Worcestershire o salsa inglesa (2 cucharadas)

- Sal (2 cucharaditas)

- Pimienta negra, recién molida (3/4 cucharaditas)

- Orégano seco (1/2 cucharadita)

- Laurel (1 hoja)

- Jugo de naranja (1 1/2 taza)

Para la salsa:

- Vino dulce moscatel u otro vino tinto dulce (1/2 taza)

- Pimienta negra (1/4 cucharadita)

- Salsa inglesa (1 cucharada)

- Harina de trigo para todo uso, opcional (1 cucharada)

Preparación

1. Un día antes de cocinar el pernil: limpiarlo y quitar el exceso de grasa. Frotarlo con el limón, lavar y secar con papel toalla. Frotar con 2 cucharaditas de sal y colocar en una bandeja u otro recipiente hondo.

2. Punzar e introducir en los orificios palitos de zanahoria cruda, aceitunas y alcaparras.

3. Para hacer el adobo: en el vaso de la licuadora, colocar la cebolla, dientes de ajo, aceite y procesar hasta que se forme una pasta, colocarla en un recipiente y agregar los demás ingredientes de la marinada.

4. Agregar el adobo al pernil, cubriendo por todos los lados, tapar el envase y llevar a la nevera hasta el momento de la cocción al día siguiente.

5. Sacar el pernil de la nevera media hora antes de cocinarlo, precalentar el horno a 400°F, colocar el pernil con la marinada en una bandeja para hornear y cubrir con papel de aluminio, requerirá unas 2 horas de cocción (aproximadamente 40 minutos por kilo) o hasta que la temperatura interna alcance 170°F/77°C.

6. Subir la temperatura del horno a 450°F y quitar el papel de aluminio de la bandeja, se sigue la cocción por espacio de 30 minutos más para dorarlo, bañándolo con la salsa.

7. Sacar la bandeja del horno y retirar el pernil, colocar en otro recipiente y dejar reposar por 1 hora antes de cortarlo.

8. Colocar la salsa en una olla y agregar los demás ingredientes de la salsa, y si la salsa está muy líquida agregar la cucharada de harina para espesar. Rectificar la sazón de ser necesario. Se cocina por unos 5 minutos a fuego medio revolviendo, si prefieres puedes colar los sólidos para tener una salsa más tersa.

9. Corar el pernil en tajadas delgadas y servir con la salsa.

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Ensalada de gallina

Ingredientes

Para la ensalada:

- Pechugas de pollo cocidas (2.)

- Papas (600 g)

- Zanahoria (300 g)

- Guisantes verdes (1 lata o 240 g)

- Manzana verde o amarilla (1)

- Cebolla o 2 tallos de cebollín picadito (1 trozo)

Para el aderezo:

- Mayonesa (1 taza)

- Mostaza (1 cucharada)

- Sal (1 cucharadita)

Pimienta al gusto

- Aceite vegetal o caldo de la cocción del pollo (1/4 taza)

- Vinagre blanco (2-3 cucharadas)

- Azúcar morena, opcional (1 cucharadita)



Preparación

1. Cocinar las pechugas. Colocar en una olla con agua abundante, agregar un trozo de cebolla o cebollín, célery, ajo, sal y pimienta y cocinar a fuego medio-alto. Cuando estén listas, sacar a un plato para que se enfríe y luego desmerchar. Reservar.

2. Cocer papas y zanahorias por separado, al vapor o en agua a la que se agregará algo de sal, deben quedar cocidas pero firmes, especialmente las papas, para que no se rompan al mezclar con los demás ingredientes.

3. Una vez cocidas, poner las papas y las zanahorias sobre una bandeja y en una sola capa para que se enfríen rápidamente.

4. En un pequeño tazón, mezclar los ingredientes del aderezo.

5. En un tazón amplio, colocar los vegetales cocidos, la pechuga de pollo, los guisantes, la cebolla picada y el aderezo. Revolver con una cuchara o paleta de madera, rectificar la sal y pimienta, mayonesa o vinagre según como desees la consistencia de la ensalada, puedes agregar un poquito de perejil o cilantro si es tu gusto.

6. Colocar en un recipiente con tapa y dejar enfriar por al menos 2 horas, mejor de un día para otro. Servir y disfrutar.

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