Alitas de pollo agridulce: corazón tierno, exterior crujiente y mezcla de sabores

Suscríbete a nuestros canales

Incluir las alitas de pollo a la dieta son saludables, porque son una fuente rica en proteínas, vitaminas del grupo B y minerales esenciales que ayudan a la reparación muscular, la producción de energía y la salud ósea, refiere la Inteligencia Artificial. Además, aporta colágeno que contribuye a la salud de las articulaciones y la piel.

Si deseas consumirlas y aprovechar todos sus beneficios, existen muchas opciones para prepararlas, pues son un alimento versátil. Entre las alternativas se encuentran al horno, al ajillo o la que te compartimos de Hola, unas alitas de pollo agridulce que tienen corazón tierno, exterior crujiente y una mezcla de sabores que todos en casa amarán.

¿Qué se necesita para hacer alitas de pollo agridulce?

Ingredientes

- Alitas de pollo (1200 g)

- Aceite de oliva (1 litro)

- Huevo (1)

- Salsa de soja (1 cucharada)

- Maicena (cantidad necesaria)

Para la salsa:

- Agua (150 ml)

- Kétchup (60 g)

- Vinagre de jerez (2 cucharadas)

- Salsa de soja (1 cucharada)

- Azúcar blanca (1 cucharada)

- Sal (1 pizca)

Preparación

1. Para poder deshuesar las alitas, cocinarlas antes a baja temperatura. En una cacerola, cubrir completamente las alitas con aceite de oliva y cocinar durante 40 minutos sin dejar que el aceite se caliente demasiado. Si empieza a burbujear, bajar la potencia del fuego para que las alitas se cocinen siempre por debajo del punto de ebullición.

2. Cuando las alitas estén muy bien hechas, sacar y dejar enfriar.

3. En cuanto se puedan manipular, deshuesar formando una especie de bolitas o albóndigas.

4. Para elaborar la salga agridulce. Colocar una olla al fuego con el agua. Cuando esté caliente, sin hervir, incorporar todos los ingredientes: el kétchup, la salsa de soja, el vinagre, el azúcar y una pizca de sal.

5. Remover bien y llevar a ebullición.

6. En cuanto rompa a hervir bajar el fuego y cocinar durante 3 minutos. Apartar y reservar.

7. Batir el huevo y añadir la salsa de soja, y mezclar bien.

8. En otro plato, poner la maicena. Pasar las alitas deshuesada primero por la mezcla de huevo y soja y luego por la maicena.

9. A medida que vayan estando rebozadas, freír en abundante aceite caliente en pequeñas tandas para que no se enfríe el aceite.

10. A medida que vayan estando, pasar a un papel absorbente.

11. Cuando esté todo el pollo frito aún muy caliente, colocar en un bol y regar con la salsa agridulce. Mover para que se impregne todo bien.

12. Servir las alitas de pollo agridulce inmediatamente. Adornar con alguna ramita verde, como cilantro o perejil rizado.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube