¿Amante del flan y las galletas? Esta tarta unirá tus dos postres favoritos en uno

La tarta de flan y galletas nunca te hará quedar mal. Su base crujiente sobre la suavidad y clamosidad del flan con chocolate, harán de este postre la sensación de las reuniones familiares.

Para que la receta te resulte perfecta, es necesario respetar los tiempos de enfriado. De lo contrario, se unirán las diferentes capas, mezclando todo y eliminando la textura de cada una de ellas.

Es un postre que no lleva azúcar pero que quedará muy bien de sabor. Esto la hace apta para personas en régimen alimentario o que están en un proceso de pérdida de peso. Toma nota de este fácil paso a paso y disfruta de una deliciosa tarta de flan con galleta y chocolate.

Tarta de flan y galletas

Ingredientes para 8 personas

200 g de galletas sin azúcar.

80 g de mantequilla.

Crema

35 gramos de harina de maíz.

500 mililitros de leche.

½ limón.

1 ramita de canela.

3 yemas de huevo.

2 cucharadas de miel.

Cobertura

300 g de chocolate fondant sin azúcar.

200 mililitros de nata para montar.

Decoración

30 gramos de nibs de cacao.

Fotos: mykaramelli.com

Preparaciones

- Tritura las galletas en el procesador de alimentos.

- Derrite la mantequilla y agrégasela a las migas de galleta. Amasa hasta incorporar y obtener una mezcla homogénea.

- Coloca las galletas en la base de un molde desmontable rectangular con papel sulfurizado. Asegúrate de que la capa quede del mismo grosor en toda la superficie del molde, haciendo un poco de presión para compactar. Reserva en la nevera por 30 minutos

- Tamiza la harina.

- Disuelve la harina tamizada en 50 ml de leche fría.

- Calienta el resto de la leche con la piel del medio limón y canela, sin dejar que hierva.

- Deja templar la leche y cuela.

- Mezcla las yemas con la miel y la harina de maíz disuelta en leche, y remueve hasta incorporar todos los ingredientes.

- Añade la leche aromatizada y coloca al juego medio removiendo constantemente hasta que empiece a espesar.

- Vierte la crema sobre la base de galleta y refrigera por 1 hora.

Cobertura

- Pica a groso modo el chocolate.

- Calienta la nata hasta que hierva, y cuando llegue a punto de ebullición, incorpórala a los trozos de chocolate.

- Deja que repose 1 minuto para luego proceder a remover hasta integrar todo el chocolate derretido con la nata.

- Deja templar y añádelo al molde sobre la crema.

- Deja en la nevera por 1 hora como mínimo.

- Transcurrido el tiempo, desmolda.

- Decora con los nibs de cacao.

¡Buen provecho!

