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Perros calientes, hamburguesas, sándwiches o ensaladas sin mayonesa no saben igual.

Si eres amante de esta salsa emulsionada fría y cremosa, como la define la Inteligencia Artificial, debes tener en cuenta que no es necesario comprarla, puedes elaborarla en casa de manera sencilla y con pocos ingredientes.

Te compartimos la receta para que la realices cuando lo desees al estilo de los mejores chefs del mundo. Apuntala y tenla siempre a la mano, pues es económica y rendidora.

¿Qué necesitas para hacer una mayonesa casera?

Ingredientes

- Huevo a temperatura ambiente (1)

- Sal (4 g)

- Vinagre o zumo de limón a temperatura ambiente (10 ml)

- Aceite vegetal, de oliva o mezcla a temperatura ambiente (200 ml)

Freepik

Preparación

1. Cascar el huevo en un recipiente. Esto nos sirve para comprobar si hay algún resto de cáscara y evitar una posible contaminación por salmonella, pues es en la cáscara donde se encuentra esta bacteria.

2. Transferir el huevo al vaso de la batidora de mano o licuadora.

3. Añadir la sal, el vinagre o zumo de limón, y la mitad del aceite, y proceder a batir a potencia baja.

4. Cuando la mezcla esté emulsionada, incorporar el resto del aceite y continuar batiendo hasta obtener el espesor deseado.

5. Una vez lista la mayonesa consumir como lo desee; y en caso de no comer la totalidad se puede guardar en la nevera en un recipiente cerrado, durante un máximo de dos días.

Tip

Con esta técnica no se suele cortar la mayonesa, sin embargo, si ocurriera, se puede arreglar de manera muy sencilla, solo debes colocar en el vaso de la batidora una yema de huevo e incorporar un par de cucharadas de la mayonesa cortada. Batir de igual manera que si partieras de cero hasta emulsionar y luego agregar, poco a poco, el resto de la mayonesa cortada y continuar batiendo hasta que esté lista.

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