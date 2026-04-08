Cena rápida, ligera y saludable: aprovecha los beneficios del pollo para bajar de peso

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Establecer una rutina alimenticia saludable es indispensable cuando la persona desea perder peso, ya que, el consumo de grasas saturadas y carbohidratos es perjudicial para el organismo en general. Además, desencadena un amplio abanico de enfermedades crónicas.

Por lo tanto, el pollo es una de las proteínas más consumidas por aquellas personas que desean bajar de peso, gracias a la cantidad de vitaminas que posee y lo bajo que es en calorías, según la información ofrecida por Myjuniper.

Asimismo, uno de los platillos más famosos para cenar es la tortilla de pollo, queso y tomate, la cual aporta grandes beneficios al organismo, gracias a las propiedades que contienen dichos ingredientes.

¿Cómo preparar una tortilla saludable?

Ingredientes

3 huevos.

1 pechuga de pollo.

40 g de queso mozzarella.

2 tomates.

1 cucharadita de sal.

Pimienta al gusto.

Preparación

Vierte los tres huevos en un recipiente. Pica los tomates en cuadritos y mézclalos con el huevo. Ralla el queso y agrégalo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen bien. Añade la sal y pimienta a la mezcla. Hierve la pechuga de pollo durante 30 minutos. Retira el pollo del fuego y déjalo enfriar. Desmecha el pollo y agrégalo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Calienta el sartén a fuego medio y agrega dos cucharadas de la mezcla. Cocina la tortilla durante 3 minutos por cada lado y luego retírala de la cocina. Pica la tortilla en trozos pequeños y procede a degustar.

Cabe destacar, que la referida receta la puedes consumir a cualquier hora del día, sin necesidad de agregarle otros ingredientes. Asimismo, a cualquier hora que la consumas te ayudará a perder peso rápidamente.

En conclusión, establecer hábitos saludables contribuirá a que tengas una mejor calidad de vida.

Foto cortesía de: Pixabay

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