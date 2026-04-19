Chicha criolla: Logra una espesa bebida con menos de 8 ingredientes y a muy bajo costo

Una de las bebidas más consumidas en Venezuela es la chicha criolla. Se trata de un carato, por su consistencia espesa, la cual se hace con arroz, leche y canela; y se toma frío y con mucho hielo. “Es una merienda tan deliciosa como reconfortante y calórica”. Si quieres aprender a realizar una versión de esta bebida típica, te compartimos una receta.
¿Qué necesitas para hacer la chicha criolla?
Ingredientes
- Crema de arroz (6 cucharas soperas)
- Agua para disolver la crema de arroz (1 taza)
- Agua caliente (2 tazas) y agua fría (1 taza)
- Clavitos de olor (6)
- Laja de canela en rama (1)
- Leche en polvo (7 cucharadas)
- Papelón o se puede sustituir por azúcar (7 cucharadas)
- Vainilla (al gusto)
- Ralladura de limón (opcional)
- Hielitos (cubos de hielo pequeños)
Preparación
1. En un recipiente plástico, agregar las 6 cucharas de crema de arroz junto a una taza de agua, revolver bien para que quede disuelta.
2. Una vez ya disuelta, en una olla pequeña a fuego mínimo, agregar dos tazas de agua y esperar a que hierva. Cuando esté ocurriendo este proceso, colocar la crema de arroz ya disuelta con el agua. Revolver por 3 minutos.
3. Dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente.
4. Por otro lado, en una olla, colocar una taza de agua y cuatro cuadraditos de papelón a fuego mínimo para que no se queme, una vez disuelto, colocar los clavitos de olor junto a la raja de canela. Dejar reposar.
5. Ya con la mezcla de arroz a temperatura ambiente. Proceder a verter en la licuadora.
6. Agregar la leche en polvo y batir.
7. Incorporar vainilla al gusto y licuar.
8. Posteriormente, colocar el papelón disuelto y batir.
9. Finalmente, agregar la taza de agua fría y licuar bien.
10. Servir y agregar hielo y la ralladura de limón.
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