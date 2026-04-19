Chicha criolla: Logra una espesa bebida con menos de 8 ingredientes y a muy bajo costo

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Una de las bebidas más consumidas en Venezuela es la chicha criolla. Se trata de un carato, por su consistencia espesa, la cual se hace con arroz, leche y canela; y se toma frío y con mucho hielo. “Es una merienda tan deliciosa como reconfortante y calórica”. Si quieres aprender a realizar una versión de esta bebida típica, te compartimos una receta.

¿Qué necesitas para hacer la chicha criolla?

Ingredientes

- Crema de arroz (6 cucharas soperas)

- Agua para disolver la crema de arroz (1 taza)

- Agua caliente (2 tazas) y agua fría (1 taza)

- Clavitos de olor (6)

- Laja de canela en rama (1)

- Leche en polvo (7 cucharadas)

- Papelón o se puede sustituir por azúcar (7 cucharadas)

- Vainilla (al gusto)

- Ralladura de limón (opcional)

- Hielitos (cubos de hielo pequeños)

Preparación

1. En un recipiente plástico, agregar las 6 cucharas de crema de arroz junto a una taza de agua, revolver bien para que quede disuelta.

2. Una vez ya disuelta, en una olla pequeña a fuego mínimo, agregar dos tazas de agua y esperar a que hierva. Cuando esté ocurriendo este proceso, colocar la crema de arroz ya disuelta con el agua. Revolver por 3 minutos.

3. Dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente.

4. Por otro lado, en una olla, colocar una taza de agua y cuatro cuadraditos de papelón a fuego mínimo para que no se queme, una vez disuelto, colocar los clavitos de olor junto a la raja de canela. Dejar reposar.

5. Ya con la mezcla de arroz a temperatura ambiente. Proceder a verter en la licuadora.

6. Agregar la leche en polvo y batir.

7. Incorporar vainilla al gusto y licuar.

8. Posteriormente, colocar el papelón disuelto y batir.

9. Finalmente, agregar la taza de agua fría y licuar bien.

10. Servir y agregar hielo y la ralladura de limón.

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