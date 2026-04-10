Comida fácil y saludable: crema de calabacín ideal para una cena o almuerzo ligero

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de calabacín es cada vez más común. Este alimento ha pasado de ser una hortaliza muy popular en las dietas para bajar de peso a convertirse en un aliado en las dietas saludables. Según refiere la Inteligencia Artificial, es una de las verduras favoritas del 18% de los estadounidenses.

¿A qué se debe tal popularidad? Su alta versatilidad y nutrición lo convierten en un alimento común en hogares y en la dieta mediterránea.

“El calabacín se encuentra entre una de las hortalizas más versátiles en la cocina, porque puede ser la base de la preparación, pero también puede convertirse en guarnición de un segundo plato o incorporarse como complemento en arroces, pasta, ensaladas, tortillas o cremas”, comparte Cuerpo Mente. Si quieres incluirla en tu menú de estos días, te compartimos la receta de una fácil y saludable crema de calabacín.

¿Qué necesitas para la crema de calabacín?

Ingredientes

- Calabacín (600 g)

- Cebolla mediana (1)

- Papa mediana (1)

- Nata (100 ml)

- Caldo de verduras (250 ml)

- Aceite de oliva virgen extra (cantidad necesaria)

- Sal (al gusto)

- Pimienta negra recién molida, opcional (al gusto)

Preparación

1. Pelar la cebolla y picar en juliana. Lavar la papa, pelar y cortar en dados.

2. En una olla, agregar un poquito de aceite de oliva virgen extra y agregar la cebolla y la papa para sofreír durante 5 minutos a fuego medio.

3. Salar al gusto.

4. Cortar los calabacines en dados pequeños y añadir a la olla.

5. Con la piel restante del calabacín, picar un poco bien fina y echar junto al resto de ingredientes. De esta manera dar un toque de color al resultado final.

6. Mezclar y seguir cocinando unos 5 minutos a fuego medio. Salar ligeramente de nuevo.

7. Incorporar el caldo de verduras o en su defecto, agua caliente, de modo que cubra todas las verduras.

8. Cocinar 20 minutos a fuego medio, tapando la olla, de manera que esté siempre hirviendo suavemente, con pequeños borbotones.

9. Transcurrido el tiempo, retirar del fuego, añadir la nata y mezclar bien. Con el calor que tiene la olla será suficiente para que se cocine suavemente.

10. Triturar con la batidora e ir comprobando el punto de la crema.

11. Probar y rectificar la sal si es el caso.

12. Finalmente, decorar con un poco de perejil fresco picado, o con unos dados de pan tostado

Freepik

Tip

Si la crema ha quedado espesa, añadir un poco más de caldo hasta conseguir la textura deseada.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube