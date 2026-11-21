Las croquetas son un plato originado en la gastronomía francesa, sin embargo, su consumo se ha extendido en el mundo. Según refiere la Inteligencia Artificial, su popularidad y base varían según el país en el que se elabora.
Este plato que consiste en una porción de masa hecha de una salsa densa como la bechamel y un picadillo de diversos ingredientes, y que ha sido rebozado en huevo u pan rallado, se fríe en abundante aceite con el objeto de proporcionarle una textura crujiente y un color dorado tan característico.
Si amas este tipo de preparaciones, te compartimos una receta que no tiene nada que envidiarles a las clásicas, pues estas croquetas combinan el dulzor de la auyama y lo salado del queso.
¿Qué necesitas para elaborar croquetas de auyama y queso?
Ingredientes
- Auyama (500 g)
- Cebollín (cortada en cubitos)
- Aceite de oliva (1 chorrito)
- Pan rallado (100 g)
- Ajo en polvo (1 cucharadita)
- Sal y pimienta
- Queso crema
- Mostaza
- Cebolla
- Queso mozzarella
Para empanizar:
- Pan rallado
- Huevo batido con un chorrito de leche (1)
- Aceite de oliva para engrasar la bandeja para meterlas al horno (1 chorrito)
Preparación
1. Retirar la cáscara de la auyama, cortar en cubos o láminas y cocinar junto al cebollín en la olla a presión con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo por 15 minutos.
2. Poner la auyama y el cebollín en un bol junto a la sal, la pimienta, el ajo en polvo y el pan rallado. Amasar y dejar reposar unos 20 minutos a que se enfríe la mezcla.
3. Transcurrido el tiempo, armar las croquetas poniendo el queso crema y queso mozzarella como relleno.
4. Pasar por huevo batido y luego por pan rallado.
5. Ubicar las croquetas en bandeja para horno y hornear a 200 grados por 30 minutos aproximadamente hasta que estén doradas por ambos lados, también las pueden hacer en la sartén a fuego bajo.
5. Servir y disfrutar calientes.
Tip
Muchos recomiendan consumirlas solo en el almuerzo, porque por lo general las croquetas se realizan fritas, y aportan muchas calorías. Además, son pesadas de digerir por la noche.
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