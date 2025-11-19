Gastronomía

Desayuno saludable: así puedes preparar unas deliciosas arepas a base de avena y semillas de chía rápidamente

La avena es un cereal poderoso, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene

Por Kristy Vásquez
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 07:30 am
Foto cortesía de: freepik

La avena es un cereal poderoso, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, las cuales, según la información reseñada en el portal web Mejor con salud, controla el nivel de azúcar en la sangre y protege la salud cardiovascular.

Por otra parte, las semillas de chía son ricas en vitaminas, minerales, ácidos grasos saludables y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente contribuyen a combatir el estreñimiento.

En ese sentido, las arepas a base de avena y semillas chía son ideales para aquellas personas que desea mantener un estilo alimenticio saludable, pero sin perderse el hábito de las comidas tradicionales venezolanas.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar arepas de avena y chía

Ingredientes

200 g de avena en hojuelas.

150 g de semillas de chía.

1 taza de agua tibia.

1 cucharadita de sal.

Relleno para la arepa (proteína de tu preferencia).

Preparación

  1. En un recipiente mezcla las semillas de chía y la avena con el agua tibia. Amasa hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad.
  2. Agrega la avena en hojuela y la sal a la mezcla. Amasa todos los ingredientes hasta que se unan por completo.
  3. Deja reposar la masa durante 10 minutos.
  4. Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular.
  5. Calienta un sartén.
  6. Agrega las arepas al sartén y cocínalas durante 10 minutos o hasta que la masa se dore.
  7. Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.
  8. Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.
  9. Consume la arepa.

En conclusión, las arepas de avena y semillas de chía son económicas, además, se preparan rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

Miércoles 19 de Noviembre - 2025
