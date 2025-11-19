Desayuno saludable: así puedes preparar unas deliciosas arepas a base de avena y semillas de chía rápidamente

La avena es un cereal poderoso, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, las cuales, según la información reseñada en el portal web Mejor con salud, controla el nivel de azúcar en la sangre y protege la salud cardiovascular.
Por otra parte, las semillas de chía son ricas en vitaminas, minerales, ácidos grasos saludables y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente contribuyen a combatir el estreñimiento.
En ese sentido, las arepas a base de avena y semillas chía son ideales para aquellas personas que desea mantener un estilo alimenticio saludable, pero sin perderse el hábito de las comidas tradicionales venezolanas.
Paso a paso para preparar arepas de avena y chía
Ingredientes
200 g de avena en hojuelas.
150 g de semillas de chía.
1 taza de agua tibia.
1 cucharadita de sal.
Relleno para la arepa (proteína de tu preferencia).
Preparación
- En un recipiente mezcla las semillas de chía y la avena con el agua tibia. Amasa hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad.
- Agrega la avena en hojuela y la sal a la mezcla. Amasa todos los ingredientes hasta que se unan por completo.
- Deja reposar la masa durante 10 minutos.
- Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular.
- Calienta un sartén.
- Agrega las arepas al sartén y cocínalas durante 10 minutos o hasta que la masa se dore.
- Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.
- Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.
- Consume la arepa.
En conclusión, las arepas de avena y semillas de chía son económicas, además, se preparan rápidamente.
Foto cortesía de: freepik
