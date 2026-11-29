En muchas culturas, el consumo de garbanzos es muy común y se ha vuelto aún más popular en los últimos años, principalmente por el auge de las dietas basadas en plantas, sus beneficios nutricionales y de salud, su menor costo frente a las carnes y su mayor resistencia agrícola ante el clima seco, refiere la Inteligencia Artificial.

Además, expertos recomiendan incluir esta legumbre en la dieta porque aporta proteína vegetal, fibra, vitaminas y minerales que favorecen la saciedad, la digestión y el control de la glucosa y el colesterol.

“Su sabor a nuez y su textura granulada combinan bien con muchos otros alimentos e ingredientes”.

Si no sabes cómo prepararlos y llevarlos a tu mesa, te compartimos la receta de una crema de garbanzos. Este plato es una estupenda entrada, además es una forma práctica y nutritiva de sumar legumbres, fibra y grasas saludables a la dieta diaria.

¿Qué necesitas para elaborar una crema de garbanzos?

Ingredientes

- Garbanzos cocidos (400 g)

- Cebolla (1)

- Ajo (1 diente)

- Aceite de oliva (1 cucharada)

- Caldo de verduras (400 ml)

- Tomillo seco (1 cucharadita)

- Sal (al gusto)

- Pimienta negra molida (al gusto)

Preparación

1. Pelar y cortar la cebolla.

2. Prensar un diente de ajo.

3. Calentar una cucharada de aceite de oliva en una olla y sofreír a fuego medio la cebolla y el ajo durante 4 minutos, remover de vez en cuando.

4. Escurrir los garbanzos cocidos. Reservar unos 240 g en neto, y agregar a la olla junto al caldo de verduras y una cucharadita de tomillo seco.

5. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos.

6. Triturar con la batidora hasta que quede una crema homogénea y salpimentar al gusto.

7. Servir inmediatamente. ¡Buen provecho!

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