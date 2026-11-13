Día Mundial de la Dieta Mediterránea: Tres recetas sencillas para vivir más

En el Día Mundial de la Dieta Mediterránea que se celebra cada 13 de noviembre con el objeto de promover una alimentación y un estilo de vida saludable, te compartimos tres recetas sencillas que incluye muchos de los alimentos base de este tipo de dieta, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Hamburguesa ligera

Ingredientes

- Pan integral (8 piezas)

- Carne molida de pollo (1 taza)

- Lechuga (8 hojas)

- Cebolla morada (4 aros)

- Cilantro picado (1 cucharada)

- Ajo en polvo (1 cucharadita)

- Jitomate bola en rodajas (1 pieza)

- Mostaza (4 cucharaditas)

Preparación

1. Lavar y desinfectar las verduras.

2. Cortar los corazones de lechuga, cortar la cebolla en aros, picar el cilantro finamente y el jitomate bola en rodajas.

3. En un recipiente colocar la carne molida de pollo, el cilantro, el ajo en polvo, sal y pimienta, mezclar hasta integrar, formar 4 bolitas del mismo tamaño. Colocar en una charola y reservar.

4. En un sartén antiadherente colocar las bolitas de carne y con una espátula aplanar para formar las hamburguesas.

5. Cocinar durante 10 minutos.

6. En la base del pan, untar una cucharadita de mostaza, colocar 2 hojas de lechuga, la carne, una rodaja de jitomate y un aro de cebolla. Luego, colocar la tapa del pan y servir la hamburguesa.

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Fritata de brócoli

Ingredientes

- Brócoli blanqueado (1/3 taza)

- Huevo (2)

- Crema ácida baja en grasa (2 cucharadas)

- Kéfir gránulos (1 cucharada)

- Pan doble fibra Bimbo cortados en cubos grandes y tostados hasta que estén crujientes (1 rebanada)

- Perejil finamente picado (1 cucharadita)

- Sal de grano (1 pizca)

- Pimienta blanca molida (1 pizca)

- Chile serrano rojo cortado en rodajas (1 pieza)

- Aceite vegetal en aerosol

Preparación

1. Preparar dos moldes de soufflé individuales con un poco de aceite en aerosol. Reservar.

2. En un tazón mezclar de manera envolvente: brócoli, huevo, crema acida baja en grasa, kéfir y los cubos de pan tostado. Sazonar con sal y pimienta.

3. Agregar la preparación a los moldes previamente engrasados y agregar el perejil y chile serrano en rodajas para decorar.

4. Hornear a 180° C por 12 minutos o hasta que tengan una apariencia ligeramente dorada.

Nota

Ten cuidado de no sobre cocinar la fritata para evitar que se endurezca o reseque.

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Mini tarta de manzana

Ingredientes

- Manzana verde cortada en cubos (1/2)

- Jengibre finamente picado (1/2 cucharadita)

- Canela en polvo (1/2 cucharadita)

- Clavo en polvo (1/4 de cucharadita)

- Jugo de naranja (1 cucharadita)

- Miel de abeja (1 cucharadita)

- Pan Bimbo Vital Manzana (1 rebanada)

- Azúcar mascabado (1/2 cucharadita)

- Mantequilla en aerosol

- Yema de huevo para barnizar

Preparación

Para el relleno:

1. En una sartén a fuego medio, calentar un poco de mantequilla y saltear manzana, jengibre, canela y clavo.

2. Cocinar hasta que dore ligeramente y vierta el jugo junto con la miel.

3. Dejar espesar hasta obtener una miel ligera y dejar enfriar.

Para la tarta:

1. Con un rodillo, extender una rebanada de Pan Bimbo Vital Manzana. Cortar con un cortador circular ligeramente más grande que el tarro y reservar.

2. Rellenar el tarro a modo que sobresalga el relleno.

3. Colocar el círculo de pan como tapa y realizar cuatro cortes en el centro.

4. Barnizar con huevo y azúcar.

5. Hornear la mini tarta de manzana a 180°C por 12 minutos o hasta que la cobertura tenga una apariencia dorada.

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