Donas de avena con calidad de los mejores pasteleros: hazlas en solo siete pasos y con menos de 10 ingredientes

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Las donas forman parte de esas meriendas a las que pocos se resisten. Si amas esta preparación y te cohíbes de consumirlas porque estás a dieta, te compartimos la receta publicada en la web Directo al Paladar, una opción saludable que sustituye la harina por la avena.

Atrévete a probar esta alternativa, solo sigue al pie de la letra las indicaciones y obtén 6 deliciosas donas con menos de 10 ingredientes y en siete sencillos pasos.

¿Qué se necesita para elaborar donas de avena?

Ingredientes

- Papilla de manzana (75 g)

- Huevos (1)

- Yogur natural (120 ml)

- Extracto de vainilla (1/2 cucharadita)

- Miel de abeja o endulzante (al gusto)

- Harina de avena (130 g)

- Polvo para hornear (8 g)

Preparación

1. Colocar la papilla de manzana, el huevo, el yogur, el extracto de vainilla y la miel o endulzante de tu preferencia en un bol y mezclar de forma envolvente hasta que todo quede bien integrado.

2. Con un colador fino comenzar a cernir la harina de avena y el polvo para hornear, después incorporar en el bol anterior de forma envolvente.

3. Mezclar hasta obtener una masa fina y homogénea y dejar reposar diez minutos.

4. Mientras tanto, preparar el molde de silicona para donas con un poco de mantequilla o el molde que tenga la freidora.

5. Una vez que pasen los 10 minutos, verter la masa en el molde y como es espesa, asentar, dejando caer el molde sobre una superficie plana suavemente, dos o tres veces. Recuerda que no hay que llenar los moldes hasta arriba, conviene dejar un pequeño margen para que esponjen.

6. Hornear de 20 a 30 minutos a 200°C o hasta que al insertar un palillo salga limpio por completo.

7. Dejar reposar un par de minutos y consumir.

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