Las exigencias de la vida moderna y el ritmo ajetreado de los hogares han transformado la manera de planificar el menú diario. Hoy en día, la búsqueda de opciones de alimentación que combinen valor nutricional, sabor auténtico y practicidad se ha convertido en una prioridad para las familias. Comer bien no tiene por qué implicar pasar horas complejas frente a las hornillas.

La incorporación de ingredientes versátiles que conserven sus propiedades esenciales permite crear platos equilibrados, sabrosos y aptos para cualquier momento del día. Las proteínas del mar destacan como una de las alternativas más valiosas dentro de la despensa doméstica.

Su capacidad para acoplarse tanto a recetas tradicionales como a preparaciones rápidas y modernas las convierte en un recurso indispensable para quienes desean cuidar la salud de sus seres queridos sin renunciar a la buena sazón, garantizando frescura, textura y conveniencia en una sola preparación.

Foto: Magnific

Nutrición y versatilidad

El atún es una de las proteínas más apreciadas por su riqueza de nutrientes, entre los que destacan los ácidos grasos Omega-3, proteínas de alto valor biológico y diversos minerales fundamentales para el bienestar en todas las etapas de la vida. Para adaptarse a las distintas preferencias y necesidades del consumidor, este alimento suele ofrecerse en dos presentaciones clave: en aceite vegetal y al natural en agua.

La versión en aceite vegetal destaca por brindar una textura más suave y potenciar el sabor, siendo perfecta para preparaciones de mayor consistencia como rellenos, guisos o emparedados. Por su parte, la opción al natural en agua responde a las exigencias de quienes prefieren controlar el consumo calórico y de grasas añadidas, conservando la firmeza de la fibra y el gusto más puro del mar, ideal para platillos ligeros.

La gran fortaleza de este alimento radica en su capacidad para transformar recetas cotidianas. Además de las tradicionales ensaladas, es perfecto para elaborar rellenos de arepas, empanadas o incluso guisos para pastas. Una de las opciones más equilibradas y sencillas para aprovechar sus virtudes es la ensalada de pasta fría.

Para prepararla, basta con mezclar en un recipiente pasta corta cocida al dente con el atún de su preferencia. Luego, se agregan vegetales frescos como tomate picado, dados de aguacate, maíz dulce, cebolla finamente cortada y un toque de cilantro para darle frescura al plato. Para aderezar, se incorpora una cucharada de mayonesa junto con un toque de mostaza. Se integra todo suavemente y queda listo un plato completo, sabroso y lleno de nutrientes en pocos minutos.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube