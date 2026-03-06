Empanadas de plátano: solo necesitas cinco ingredientes para prepararlas en casa

Suscríbete a nuestros canales

El plátano es un alimento rico en vitaminas que aportan múltiples beneficios para la salud, especialmente para aquellas personas que tienen problemas estomacales y la presión arterial alta, para ambos casos el consumo del plátano es excelente, según la información divulgada por Tua Saude.

Actualmente, existen múltiples alternativas de masa para empanadas saludables, por ejemplo, la de plátano es una de las más consumidas por quienes mantienen el desayuno tradicional venezolano en la mesa.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar empanadas de plátano

Ingredientes

3 plátanos sin concha.

1 cucharada de sal.

3 tazas de agua.

Queso blanco rallado.

50 ml de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos. Pica los plátanos en trozos pequeños y agrégalos a la olla con agua. Cocina durante 10 minutos. Retira los plátanos del fuego y déjalos reposar. Tritura los plátanos hasta que se conviertan en puré. Agrega la sal al puré y mezcla ambos ingredientes. Separa el puré de plátano en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular. Estira la masa de plátano y rellénala con el queso blanco. Cierra la masa y dale forma de media luna. Calienta un sartén y agrega el aceite. Agrega la empanada al sartén y fríela durante siete minutos. Retira la empanada del sartén y déjala enfriar. Sirve y consume.

En conclusión, las empanadas de plátano son ideales para aquellas personas que desean tener un estilo alimenticio saludable, pero al mismo tiempo quieren disfrutar de la exquisita gastronomía venezolana.

Foto cortesía de: freepik

