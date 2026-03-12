Empanadas sin harina de maíz ni de trigo: haz una masa saludable a base de este tubérculo muy popular

Suscríbete a nuestros canales

Las empanadas suelen uno de los desayunos más cotidianos en Venezuela, ya que, agrupan varios sabores que deleitan a cualquier paladar. Además, son fáciles y rápidas de preparar.

En ese sentido, comúnmente el referido platillo es preparado a base de harina de maíz, sin embargo, en la actualidad hay múltiples opciones saludables para parar preparar la masa, entre las más destacadas se encuentra la papa, un tubérculo rico en vitaminas y minerales que aportan un amplio abanico de beneficios al organismo, especialmente ayuda a perder peso, al tiempo que regula el nivel de la presión arterial, según la información divulgada por Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar empanadas de papa

Ingredientes

5 papas sin concha.

1 cucharada de sal.

3 tazas de agua.

Queso blanco rallado.

50 ml de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos. Pica las papas en trozos pequeños y agrégalos a la olla con agua. Cocina durante 10 minutos. Retira las papas del fuego y déjalas reposar. Tritura las papas hasta que se conviertan en puré. Agrega la sal al puré y mezcla ambos ingredientes. Separa el puré de papa en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular. Estira la masa de papa y rellénala con el queso blanco. Cierra la masa y dale forma de media luna. Calienta un sartén y agrega el aceite. Agrega la empanada al sartén y fríela durante siete minutos. Retira la empanada del sartén y déjala enfriar.

En conclusión, las empanadas de papas son un alternativa saludable para quienes desean mantener un estilo alimentico libre de harinas ultraprocesadas.

Foto cortesía de: freepik

