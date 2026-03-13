Flan de limón: preparación fácil y rápida en casa con ingredientes que siempre tienes en la cocina

Suscríbete a nuestros canales

El limón contiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, ácido fólico, calcio, potasio, magnesio, fósforo y hierro, todos favorecen a la pérdida de peso, al tiempo que combaten el estreñimiento y disminuye la presión arterial, según la información divulgada por Tua Saude.

Cabe destacar, que el limón es una de las frutas más utilizadas en la repostería, ya que, su sabor es exquisito. Además, es fácil de añadir a tortas, quesillos o flan, el último es una de las opciones favoritas de los más pequeños de la casa, gracias a la textura que posee.

Foto cortesía de: freepik

Guía rápida preparar flan de limón

Ingredientes

3 cucharadas de miel.

1 lata de leche condensada.

6 huevos.

1 lata de leche evaporada.

500 ml de jugo de limón.

1 taza de agua.

Preparación

1-Hierve el agua, la leche evaporada y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.

2- Agrega el jugo de limón y los huevos a la mezcla. Bate hasta que los ingredientes se incorporen bien.

3- Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos.

4- Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.

5- Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 25 minutos.

6- Retira el flan del horno y déjalo enfriar.

7-Decóralo al gusto.

En conclusión, el flan de limón es un postre ideal para fiestas, dado que, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados, al tiempo que la textura y la agrupación de sabores que contiene deleita a cualquier paladar.

Foto cortesía de: freepik

