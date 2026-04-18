Galletas de zanahoria y avena: solo necesitas cinco ingredientes para prepararlas como la mejor pastelera

La zanahoria es uno de los vegetales más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades que contiene, especialmente vitamina A, calcio, fósforo, magnesio y zinc, todos aportan múltiples beneficios al organismo, según la información divulgada por Tua Saúde.
Asimismo, la avena es un cereal rico en vitamina B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, lo cual al combinarlo con la miel es ideal para la salud en general.
Por ende, las galletas a base de ambos ingredientes antes mencionados son ideales para quienes desean tener un postre saludable en sus meriendas cotidianas.
Paso a paso para preparar las galletas
Ingredientes
3 zanahorias.
1 cucharadita de polvo de hornear.
3 huevos.
2 tazas de azúcar.
3 tazas de avena en hojuelas.
Preparación
- Ralla las zanahorias en un recipiente.
- Agrega la avena en hojuelas, los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
- Añade la azúcar y bate durante 5 minutos.
- Añade el polvo de hornear. Bate durante 7 minutos.
- Deja reposar la mezcla.
- Divide la mezcla en porciones pequeñas y aplástalas en forma circular.
- Coloca la mezcla circular en la bandeja y llévala al horno durante 15 minutos.
- Retira del horno y déjalas enfriar.
- Decora a tu gusto.
En definitiva, dicho postre es uno de los principales a repartir en las fiestas, a tal punto, que suelen estar en la parte más llamativa de la decoración de la mesa.
Foto cortesía de: Pixabay
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