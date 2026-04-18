Galletas de zanahoria y avena: solo necesitas cinco ingredientes para prepararlas como la mejor pastelera

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La zanahoria es uno de los vegetales más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades que contiene, especialmente vitamina A, calcio, fósforo, magnesio y zinc, todos aportan múltiples beneficios al organismo, según la información divulgada por Tua Saúde.

Asimismo, la avena es un cereal rico en vitamina B1, B5, B9, manganeso, hierro, magnesio, zinc y fósforo, lo cual al combinarlo con la miel es ideal para la salud en general.

Por ende, las galletas a base de ambos ingredientes antes mencionados son ideales para quienes desean tener un postre saludable en sus meriendas cotidianas.

Foto cortesía de: Pixabay

Paso a paso para preparar las galletas

Ingredientes

3 zanahorias.

1 cucharadita de polvo de hornear.

3 huevos.

2 tazas de azúcar.

3 tazas de avena en hojuelas.

Preparación

Ralla las zanahorias en un recipiente. Agrega la avena en hojuelas, los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la azúcar y bate durante 5 minutos. Añade el polvo de hornear. Bate durante 7 minutos. Deja reposar la mezcla. Divide la mezcla en porciones pequeñas y aplástalas en forma circular. Coloca la mezcla circular en la bandeja y llévala al horno durante 15 minutos. Retira del horno y déjalas enfriar. Decora a tu gusto.

En definitiva, dicho postre es uno de los principales a repartir en las fiestas, a tal punto, que suelen estar en la parte más llamativa de la decoración de la mesa.

Foto cortesía de: Pixabay

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