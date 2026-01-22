Garbanzos con espinacas: una preparación ideal para sustituir la proteína animal

Suscríbete a nuestros canales

Optar por los garbanzos como sustituto de la proteína animal es una buena alternativa, pues son de un alto contenido proteico, además, poseen fibra y nutrientes esenciales, ideales para la salud en general, según refiere la Inteligencia Artificial.

Esta legumbre es considerada la mejor proteína vegetal gracias a su “elevado contenido en fibra dietética, almidón resistente, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas (destacar las vitaminas del grupo B, en especial el folato) y minerales (especialmente calcio, magnesio y potasio)”.

Deseas incluirlo en tu menú y no sabes cómo, debes tener en cuenta que este alimento es muy versátil, por lo que existen opciones para prepararlo, sin embargo, en estas líneas te compartimos la receta de garbanzos con espinacas, publicada en la web de Directo al Paladar.

¿Qué necesitas para elaborar garbanzos con espinacas?

Ingredientes

- Garbanzos cocidos (500 g)

- Espinaca congelada (400 g)

- Ajo (2 diente)

- Pan (1 rebanada)

- Comino molido

- Cilantro molido (5 g)

- Pimentón dulce (5 g)

- Salsa de tomate (60 g)

- Vinagre de manzana (30 ml)

- Agua (100 ml)

- Aceite de oliva (100 ml)

- Sal y pimienta (al gusto)

Preparación

1. En una olla con un par de dedos de agua poner a cocer a fuego medio las espinacas congeladas durante unos 15 minutos o el tiempo necesario para que se descongelen. Una vez listas, escurrir bien de agua y picar con un cuchillo afilado.

2. En una sartén, calentar el aceite y freír los dientes de ajo previamente pelados. Cuando comiencen a dorarse retirar y colocar en el vaso de una batidora de mano. 3. En el mismo aceite freír la rebanada de pan hasta dorar. Escurrir y añadir al vaso de la batidora junto con el comino, el cilantro, el pimentón, la pimienta blanca, la salsa de tomate y un pellizco de sal. Añadir también al vaso el vinagre, el agua y la mitad del aceite. Triturar bien y reservar.

4. En una olla o sartén grande verter el aceite que ha sobrado de freír el ajo y el pan, calentar y añadir las espinacas picadas. Saltear durante un par de minutos antes de agregar la majada reservada y cocinar dos minutos más, removiendo para que se mezclen los sabores.

5. Finalmente, añadir los garbanzos cocidos y saltear durante cinco minutos. Probar la sal y rectificar si fuera necesario antes de servir.

